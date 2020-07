Marvel : un personnage bien connu de retour dans Spider-Man 3

C’est une nouvelle qui semble presque bâtie pour faire plaisir aux fans des comics, tant sur grand écran il n’aura pas forcément laissé un souvenir impérissable. L’acteur Tony Revolori sera présent dans le troisième opus de Spider-Man chez Marvel. Il était déjà présent dans les deux premiers incarnant le personnage de Flash Thompson, à la fois fan de Spider-Man et rival/ némésis made in lycée de Peter Parker. Mais cette nouvelle pourrait avoir des vrais conséquences narratives.

Spider-Man à l’heure de Sony ?

D’un point de vue narratif, ce 3e épisode prend une direction inédite pour Spider-Man. En effet, son identité secrète a été révélée à la fin du second film par J. Jonah Jameson, l’éditeur du Daily Bugle. On aurait donc pu penser que les aventures lycéennes appartenaient au passé, mais ça ne sera pas le cas. Au-delà de sa petite amie MJ (Zendaya), Peter Parker / Spider-Man retrouvera donc Flash Thompson. Mais, celui-ci restera-t-il dans un rôle de figuration ? Rien n’est moins sûr si on se tourne vers les comics.

En effet, Flash Thompson est un des personnages qui incarne Venom du côté de la littérature. Il succède notamment à Eddie Brock, un personnage joué par Tom Hardy, dans le film Venom chez Sony. De là à voir la fameuse transition géniale vantée par Tom Holland pour faire sortir Spider-Man du MCU, il n’y a qu’un pas. Il embarquerait avec lui Flash Thompson, devenu le nouveau Venom, pour lancer la série de films chez Sony.

Si Tony Revolori n’est pas forcément à son avantage chez Spider-Man, il a tout de même quelques beaux rôles à son actif, dans le Grand Budapest Hotel ou Servant, la série actuellement diffusée par Apple TV+. Lui confier ainsi un second rôle dans le Spider-Verse n’aurait donc rien de totalement fou…