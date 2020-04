Médecins Sans Frontières fait appel aux joueurs pour la plus grande campagne caritative face au COVID19

Les gameurs ont-ils réellement encore besoin de prouver leur générosité ? L’an dernier, l’incroyable record du ZEvent l’avait déjà clairement prouvé. C’est pourquoi les joueurs de toute l’Europe se préparent bientôt à repartir en mission. Cette fois, c’est pour l’association Médecins Sans Frontières qui depuis hier soir fait appel aux dons via les streameurs pour réunir 2 millions d’euros d’ici le 27 avril 2020 pour le personnel soignant, l’achat de matériaux et la recherche autour du Coronavirus.

Médecins Sans Frontières sur Twitch

Si Médecins Sans Frontières est sur le terrain pour sauver des vies, les gameurs doivent rester chez eux. Comme la plupart des Français. Alors, c’est depuis chez eux que les joueurs vont aider. Hier soir, une importante campagne a été lancée. Il s’agit tout simplement de l’une des plus grosses campagnes européennes. L’objectif ? Réunir des dons pour aider à l’achat de matériaux, mais également en soutien au personnel soignant et à la rechercher sur le Covid19.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 27 avril, une centaine de streameurs vont jouer, faire des émissions en LIVE et vous divertir dans l’unique but de récolter des dons pour l’association. L’objectif est d’atteindre les 2 millions d’euros en une vingtaine de jours. L’opération se déroule sur le célèbre site « Streamlabs ». Une opération certifiée et organisée par Médecins Sans Frontières eux-mêmes.

Presse-citron soutient bien évidement cette opération et j’ai la grande joie de participer moi-même à cette grande opération par l’intermédiaire de ma jeune chaîne Twitch. Dès maintenant, si vous souhaitez faire un don, il suffit de vous rendre sur le lien suivant, et de cliquer sur l’une des images avec le logo de Médecins Sans Frontières (le logo blanc et rouge). Ces images se trouvent justes en dessous du lecteur vidéo. Vous serez alors automatiquement reconduit sur le site de Streamlabs pour pouvoir effectuer votre don.

FAIRE UN DON À MÉDECIN SANS FRONTIÈRES

C’est une grande joie et un honneur de faire partie de cette chaîne de solidarité, mais ce sont des centaines de streameurs français et européens qui sont également partenaires de cette opération. Il reste désormais 22 jours pour remplir l’objectif, on compte sur vous ! Merci à tous.