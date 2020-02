Protection Galaxy S20, S20 Ultra : meilleure coque, film et accessoires

Au début du mois de février, Samsung a officialisé ses Galaxy S20, S20+ et son fameux S20 Ultra. Ces smartphones premium exigent de prendre un maximum de précautions pour ne pas les abîmer : le moins cher est déjà à 909€ – et ce serait très frustrant de l’abîmer. Pour cela, nous avons fait une sélection avec la meilleure coque pour les Galaxy S20, mais également divers accessoires pour entièrement protéger le téléphone.

Comme vous allez pouvoir le voir ci-dessous, la coque du Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra n’est pas le seul moyen de protéger son appareil. Les films de protection sur l’avant du téléphone (ou même sur les capteurs photo à l’arrière) sont également très demandés. C’est un bon moyen d’éviter toute rayure et d’avoir une expérience négative des smartphones.

Ci-dessous, nous avons listé les trois accessoires indispensables pour protéger son Samsung Galaxy S20 : une coque, un film sur l’écran et un film sur le capteur photo à l’arrière. Si vous les prenez tous les trois, vous mettez un maximum de chances de votre côté pour assurer la longévité de votre téléphone. Évidemment, le meilleur conseil pour protéger son Galaxy S20 est d’en faire très attention pour limiter un maximum les chocs.

Meilleure coque de protection pour Galaxy S20

Aujourd’hui, la coque de protection est devenu un accessoire indispensable pour tous les smartphones premium. Que ce soit le Samsung Galaxy S20, les iPhone 11 et 11 Pro ou encore les Huawei P30, ils ont tous vu de nombreux acteurs émerger avec des coques de grande qualité, et dont le design est plutôt réussi. Si vous ne voulez pas prendre l’assurance Samsung Care + (24 mois à 149€), la coque et le film sont deux accessoires décisifs.

Sélection de coques de protection pour Galaxy S20 :

Pour en venir maintenant à la meilleure coque pour Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez opter soit pour celles du fabricant, soit pour celles de fabricants tiers qui ont fait leur preuves. Sur Amazon, il est possible de voir les avis des utilisateurs grâce aux commentaires et aux notes sur les coques pour Samsung Galaxy S20.

Samsung a annoncé un premier mois de précommandes, les premières livraisons ont lieu mi mars. Heureusement, les fabricants de coques, films et accessoires de protection ont déjà obtenu les formats de ces nouveaux smartphones pour créer des protections adéquates. Il y en a pour tous les styles, tous les prix et toutes les qualités. C’est à vous de trouver le bon compromis entre le prix, la qualité et la résistance aux chocs.

Ci-dessus, nous vous avons fait une première sélection de meilleures coques de Galaxy S20. Cela inclut aussi bien des coques classiques (silicone, cuir…), que des bumpers (qui sont des contours renforcés). Les marques n’hésitent pas à décliner leurs protections dans des coloris différents pour plaire à tous les profils.

Nous avons sélectionné des grandes marques réputées pour la qualité de leur coque de protection – pour Samsung Galaxy S20 ou tout autre téléphone. Nous avons également utilisé les notes et avis des clients sur Amazon pour trier les différents modèles.

Par ailleurs, ces meilleures coques sont compatibles avec les Galaxy S20, dont l’écran mesure 6,2 pouces en diagonale. Pour ceux qui veulent protéger leur Galaxy S20+ (6,7 pouces) ou le S20 Ultra (6,9 pouces), il faut simplement les sélectionner dans la recherche.

Film de protection pour écran de Samsung

Cette année, Samsung a apporté un changement radical pour les écrans de ses Galaxy S20. En l’occurrence, la partie incurvée sur les côtés a disparu. C’est donc un retour à l’écran plat, ce qui facilite bien des choses. Et notamment la protection du smartphone. Le coréen est réputé pour avoir les meilleurs écrans du marché (c’est d’ailleurs lui qui équipe aussi Apple…), et le taux de rafraichissement de 120 Hz en fait la référence sur le marché.

Pour offrir un maximum de protection à l’écran du Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, un film de protection permet d’éviter tout risque de rayure. Certes, il s’agit de Gorilla Glass 6 dans les trois modèles (réputé pour être très résistant), mais les rayures peuvent arriver. Et ce serait dommage. Donc un film pour Galaxy S20 est de rigueur.

Film de protection écran pour Galaxy S20 :

Protégez les appareils photos du Galaxy S20

On y pense trop peu souvent, mais les capteurs photos doivent également être protégés. Avec une meilleure coque pour Galaxy S20, la partie surélevée qui regroupe les différents capteurs n’est pas protégée. Il faut donc absolument penser à une gommette pour ne surtout pas rayer cette partie là. Alors que les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra (qui possède un capteur principal de 108 MPx) sont réputés pour les photos, ce serait dommage de devoir tirer un trait dessus.

En optant pour une gommette rectangulaire de qualité, vous n’aurez absolument aucune dégradation de vos photos.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, vous avez le choix entre des gommettes de protection du Galaxy S20 qui recouvrent ou non le flash. Dans les deux cas, le flash n’est pas perturbé par le film de protection (s’il est bien collé).

Notre conseil : faites attention à votre Galaxy S20

Avec sa nouvelle génération de smartphones, Samsung a voulu frapper un grand coup. Alors que Huawei est mis hors course dans la course aux téléphones premium sous Android, les Galaxy S20 sont le nec plus ultra du marché. Et le coréen n’a pas hésité à pousser encore davantage la technologie pour aller chercher des performances encore meilleures. Un film ou une coque de protection pour le Galaxy S20 sont donc de rigueur.

Au niveau des prix, les Samsung Galaxy S20 coûtent entre 909€ et 1559€ selon le modèle. Autrement dit, investir dans une meilleure coque ou un film pour l’écran de son Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra est donc un choix raisonné – et dont le prix est relativement limité. En incluant le maximum de protections pour le Galaxy S20 (voir notre avis Galaxy S20 ici), cela ne devrait même pas vous coûter 50€. C’est une bonne sécurité pour garder son smartphone le plus longtemps possible.

Dans tous les cas, la meilleure protection pour un Galaxy S20 est toujours le soin que vous lui accorderez. Il faut faire attention à ne pas le laisser sur une surface sensible, à ne pas le mettre au contact avec des clés ou à ne pas le faire tomber. C’est l’attention que vous porterez à votre Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra qui offrira la protection ultime, au delà de la meilleure coque, du meilleur film ou tout autre accessoire.

Meilleur prix pour un Galaxy S20 :