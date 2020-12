Microsoft 365 : l’abonnement parfait pour travailler sur tous vos appareils

Si tout le monde connaît le pack Office (Word, Excel et PowerPoint), l’abonnement Microsoft 365, anciennement Office 365, est devenu une véritable suite bureautique permettant de profiter au maximum de ses applications pour gagner en productivité.

L’atout majeur de Microsoft 365, c’est qu’il vous donne accès à des applications comme Excel, Word, PowerPoint ou encore OneNote sur tous vos appareils. Compatibles avec les Mac, PC, iPad, iPhone ou smartphones Android, vous pouvez y accéder de partout. Une version dans le navigateur est également de la partie, pour ne pas vous obliger à installer les applications sur tous vos devices.

Microsoft 365 : un service complet

Dans les différents abonnements Microsoft 365, vous avez accès au portail en ligne. Sur ce dernier, vous pourrez créer, stocker et gérer vos documents dans tous les formats, mais aussi directement installer l’application de votre choix sur votre appareil.

Que ce soit sur l’application ou en ligne, tous vos fichiers peuvent se synchroniser automatiquement avec OneDrive, le service de stockage de Microsoft. Dans l’abonnement Microsoft 365, vous avez droit à 1 To de stockage, de quoi être productif. Les partages sont aussi facilités, OneDrive étant très simple à prendre en main.

Si vous n’êtes pas connecté à Internet, vous pourrez aussi profiter des applications pour avancer sur vos projets, ce qui est à l’opposé de services uniquement dans le Cloud. L’abonnement Microsoft 365 permet donc de profiter des points forts des deux solutions : la flexibilité du Cloud, et la possibilité de travailler en hors-ligne. Point important, Microsoft met l’accent sur l’accessibilité avec, par exemple, l’arrivée de la dictée vocale sur Outlook, ce qui permet notamment de dicter un email.

Microsoft 365 est disponible dans plusieurs formules d’abonnement. On retrouve pour chacun les applications Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook accompagnées d’Access et Publisher sur PC. Sur les services en ligne, OneDrive, Skype et Microsoft Editor sont de la partie. Peu encore connu, ce dernier vous assiste intelligemment au travers de fonctions qui vous aident à améliorer votre orthographe, votre grammaire et votre style.

Quel abonnement Microsoft 365 choisir ?

Microsoft 365 est proposé dans deux formules pour les particuliers : Microsoft 365 Famille, et Microsoft 365 Personnel. La version Personnel est pensée pour un seul utilisateur, avec 1 To de stockage, l’accès à toutes les applications citées précédemment, avec la possibilité d’utiliser 5 appareils en simultané. Si vous voulez avancer sur un PowerPoint dans les transports, vous pourrez donc, même si l’application est lancée sur le Mac de votre bureau. Microsoft 365 Personnel est disponible à 69€ par an chez Fnac.

La version Microsoft 365 Famille propose les mêmes services, pour jusqu’à 6 personnes. Le stockage de 1 To est aussi disponible pour chaque personne. L’abonnement Microsoft 365 Famille est disponible pour 99€ chez Fnac. Ramené aux 6 utilisateurs, cet abonnement est le plus interessant, dès deux personnes.

