Microsoft casse les prix sur son site officiel (jusqu’à -824€)

Alors que la marque n’a pas participé aux French Days, Microsoft a choisi le mois d’octobre pour multiplier les promotions sur son site. Au programme, des réductions sur la très populaire Surface Pro 7, des produits reconditionnés à prix défiants toute concurrence, une offre de reprise pour le lancement des Surface Laptop Go et Surface Pro X, et une offre dédiée aux professionnels.

La Surface Pro 7 en très forte réduction

Cette opération spéciale lancée par Microsoft permet d’économiser plusieurs centaines d’euros sur certaines configurations du Surface Pro 7.

Le PC hybride dévoilé par la marque américaine à la rentrée 2019 profite déjà de belles réductions pour cette opération sur le Microsoft Store. Exemple : le modèle de base passe de 919 euros à 809 euros, ce qui représente 110 euros d’économies. Celui-ci se dote d’un processeur Intel Core i3, 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go.

Mais ce n’est pas le seul modèle de Surface Pro 7 en réduction sur le Store Microsoft. En effet, comme vous pouvez le voir sur la page ci-dessous, tous les modèles sont en réduction, avec jusqu’à 549€ d’économies pour le modèle le plus haut de gamme. Pour accéder aux offres, c’est par ici :

Voir toutes les Surface Pro 7 en réduction

Nouveau Surface Laptop Go : le Chromebook Killer

Le nouveau Surface Laptop Go est pensé avant tout pour la mobilité, il est léger, et également très fin avec ses 1,56 cm d’épaisseur.

Il dispose d’un écran tactile de 12,4 pouces d’une résolution de 1 536 x 1 024 pixels. Le placement tarifaire du Surface Laptop Go est très agressif, avec une entrée de gamme vendue 629€ et dispose de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Les deux autres Surface Laptop Go sont aussi très abordables avec une version 8 Go et 128 Go (799€), et une version 8 Go et 256 Go (999€). Chacun des modèles utilise un processeur Intel Core i5 de 10e génération, le dernier arrivé sur le marché.

L’autre atout maître du Surface Laptop Go, c’est son autonomie, qui monte jusqu’à 13 heures en utilisation classique. Que ce soit pour le travail ou les loisirs (multimédia par exemple), il est très équilibré. Commander un Surface Laptop Go vous permet deux exclusivités. La première est de constituer une machine sur mesure, la seconde de profiter d’une offre de remboursement pour toute précommande avant le 31 octobre :

Voir l’offre spéciale Surface Laptop Go

Une offre spéciale pour économiser jusqu’à 500€

Microsoft a aussi sorti un toute nouvelle Surface Pro X. Comme le Surface Laptop Go, il a droit à plusieurs offres exclusives. Les étudiants et professeurs ont droit à jusqu’à 5% de remise sur Surface Laptop Go et 10% sur Surface Pro X. En plus de cela, vous avez vraiment le temps de tester si votre nouvelle Surface vous convient, avec un retour gratuit pendant 60 jours.

Mais ce n’est pas tout. Une offre de remboursement vous permet de renvoyer votre ancienne machine pour économiser jusqu’à 500€ sur l’achat d’un Surface Laptop Go ou Surface Pro X. Comme Microsoft vise le marché des Chromebook, vous touchez automatiquement 100€ si vous renvoyez un modèle de moins de 5 ans. Sur des machines plus chères, comme les autres Surface, la reprise peut monter jusqu’à 500€.

Comment profiter de l’ODR :

Précommande Surface Laptop Go ou les nouvelles versions de Surface Pro X Platinum

Demande de reprise sur le site

Une fois la demande approuvée, envoi de l’appareil éligible avec l’étiquette fournie (envoi gratuit pour le client)

Appareil vérifié et validation de la reprise

Remboursement de la valeur correspondant à l’appareil

Profiter de l’offre

Jusqu’à 824€ d’économies pour les professionnels

Une autre exclusivité est réservée aux clients du Microsoft Store : jusqu’à 824€ d’économies sur le Surface Studio 2. Ce PC fixe est avant tout pensé pour les créatifs avec son superbe écran tactile de 28 pouces. Embarquant un SSD, une carte graphique Nvidia GeForce (GTX 1060 ou 1070), 16 ou 32 Go de stockage en SSD, c’est une bombe.

Cette promotion sur les Surface Studio 2 pour les professionnels (jusqu’à -15%) est disponible uniquement jusqu’au 19 octobre, soyez donc rapides si vous voulez en profiter.

Pour créer votre configuration personnalisée du Surface Studio 2, c’est par ici :

Voir les Surface Studio 2 en promo

Microsoft propose aussi des produits reconditionnés

Autre particularité du Microsoft Store, les machines reconditionnées. Remises à neuf par les équipes de Microsoft, elles sont garanties pendant 12 mois. Commander une Surface reconditionnée sur le Microsoft Store, c’est avoir la certitude d’avoir une machine en parfait état, tout en faisant des économies non négligeables. Aujourd’hui, deux modèles sont proposés sur le site officiel, les Surface Go (à partir de 339€), et la Microsoft Surface Pro 6 (à partir de 809€). Pour découvrir les offres, c’est par ici :

Voir les Surface reconditionnées