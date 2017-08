Microsoft : un show pré-Gamescom et une Xbox One X édition « Project Scorpio »

Microsoft va tenir une conférence pré-Gamescom dédiée à sa Xbox One X, dont un bundle « Project Scorpio Edition » a d’ores et déjà fuité sur la toile.

Une conférence dimanche soir pour Microsoft

A quelques jours maintenant du début des festivités concernant la Gamescom 2017, Microsoft officialise une conférence « Xbox @ Gamescom » qui se tiendra dès ce dimanche. Microsoft invite ainsi les joueurs à se connecter à Mixer, afin de découvrir les dernières actualités des jeux Xbox One et Windows 10 les plus attendus avec des bandes-annonces en avant-première. Selon le géant américain, cela sera également l’occasion d’en apprendre plus sur « la console la plus puissante au monde, la Xbox One X ».

A noter que Microsoft a également lancé la version française du Xbox Wire, disponible à cette adresse. Rappelons qu’il s’agit ici du blog officiel Xbox. Afin de permettre à tous de suivre avec plus de régularité et de facilité les annonces Xbox, les équipes de Microsoft ont décidé de les localiser en français et de les mettre à disposition sur cette plateforme que certains utilisateurs connaissent déjà bien.

Un pack « Project Scorpio Edition » à venir

Une conférence qui permettra bien sûr à Microsoft de donner tous les détails concernant le lancement de sa nouvelle Xbox One X, avec l’ouverture des précommandes, et la présentation de certains bundles à venir. A ce sujet, il semblerait que le géant américain prépare une édition spéciale de sa nouvelle console, qui reprend le nom de code du projet : Project Scorpio.

En effet, la chaîne de boutiques allemandes Saturn a dévoilé sur son site web les premières images de cette Xbox One X Project Scorpio Edition, attendue pour la fin de l’année. Un pack plutôt sobre puisqu’il s’agit de retrouver la console habillée de sa robe noire, sans oublier une inscription verte ‘Project Scorpio ». Un pack qui rappelle celui lancé avec la Xbox One, avec l’inscription « Day One » sur certaines manettes. Il faudra toutefois patienter jusqu’à dimanche soir pour découvrir officiellement cette Xbox One X Project Scorpio Edition, ainsi que d’autres bundles à venir. Rappelons pour conclure que la Xbox One X sera jouable sur le stand Microsoft à la Gamescom et qu’elle sera disponible en boutiques le 7 novembre, au prix de 499 euros.