Microsoft décèle un cas de pédopornographie en surveillant ses utilisateurs OneDrive

Microsoft propose par défaut son service OneDrive comme solution de stockage dans le Cloud pour les utilisateurs des logiciels Office 365, ou d’applications mobiles développées par la firme de Redmond. Tous ces services passent inévitablement par OneDrive, et les utilisateurs doivent savoir qu’en stockant leurs documents sur OneDrive ils peuvent faire une croix sur leur vie privée.

Pour beaucoup cela représente un problème, mais cette surveillance accrue de la part de Microsoft a dans de nombreux cas donné des résultats positifs. Les conditions d’utilisation de OneDrive prévoient certaines restrictions concernant le contenu que vous pouvez stocker. Lorsque vous créez votre compte, Microsoft vous informe que ses équipes seront amenées à vérifier que votre contenu est conforme.

Une surveillance qui divise

La firme de Redmond effectue des contrôles réguliers du contenu des comptes clients. C’est ainsi que la société a récemment découvert qu’un utilisateur stockait des images inappropriées de jeunes enfants dans OneDrive. Grâce à cette découverte, Microsoft a permis de déceler ce cas de pédopornographie et aux autorités de l’écrouer. Jario Antonio Cabrera a admis avoir téléchargé et visionné les trois images et la vidéo retrouvées sur son compte OneDrive, mais n’a pas confirmé leur provenance. Suite à cela, cet homme a été inculpé pour 3 chefs d’accusation.

En effectuant ses vérifications, Microsoft a classé ces contenus dans la catégorie A2. Cette catégorie est décrite comme ceci par Microsoft : « toute image représentant de la nudité et un ou plusieurs des éléments suivants : contrainte, poses sexuellement suggestives centrées sur les parties génitales, attouchements inappropriés, toute représentation qui n’a pas de valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique ».

Cet exemple relance le débat autour de l’accès aux informations personnelles. Nombreux sont les utilisateurs qui n’acceptent pas que l’on ait accès à leurs photos, vidéos, et autres documents, ce qui est extrêmement compréhensible. Cependant, sans cette surveillance, cet homme n’aurait sûrement jamais été inculpé et aurait continué ses activités illicites. Que pensez-vous de cette surveillance mise en place par Microsoft ?