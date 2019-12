Microsoft déploie enfin les appels téléphoniques sur Windows 10 (via Android)

Après l’échec de son système d’exploitation Windows 10 Mobile, Microsoft travaille désormais pour faciliter la vie des utilisateurs d’Android sur smartphone et de Windows 10 sur PC.

Via l’application « Your Phone » ou « Votre téléphone », Microsoft propose de nombreuses fonctionnalités pratiques, comme la possibilité de transférer facilement des photos stockées sur mobile vers le PC de l’utilisateur.

Et depuis un an, la firme de Redmond développe une fonctionnalité qui permet de transférer les appels téléphoniques sur Android vers un ordinateur sous Windows 10. Grâce à celle-ci, lorsque l’utilisateur reçoit un appel sur son mobile pendant qu’il travaille sur son PC, il n’a plus besoin de saisir son téléphone puisqu’il peut également prendre cet appel sur Windows 10 (à condition que les deux appareils aient été synchronisés via l’application « Votre téléphone »).

La bonne nouvelle, c’est qu’après plusieurs mois de test en beta, cette fonctionnalité est enfin disponible pour tous les utilisateurs. C’est le compte Twitter de « Windows Insider » qui, cette semaine, annonce le déploiement.

Thank you #WindowsInsiders for your feedback over the last couple of months. Today, we're pleased to announce the general availability of the #YourPhone app Calls feature, which allows you to receive and make phone calls on your PC: https://t.co/m47kLcXgbS pic.twitter.com/4GuIOXjR71

— Windows Insider (@windowsinsider) December 11, 2019