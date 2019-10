Surface Neo, l’incroyable tablette à deux écrans de Microsoft

Cela fait des années que les rumeurs évoquent le développement, chez Microsoft, d’appareils à deux écrans. Et aujourd’hui, la firme de Redmond nous donne enfin un aperçu de ces produits. Profitant de son événement dédié aux hardwares, Microsoft a en effet levé le voile sur la Surface Neo.

Pour l’entreprise, cette tablette à deux écrans constitue une toute nouvelle catégorie de produit. La Surface Neo est formée de deux écrans, de 9 pouces, reliés par une charnière qui permet une articulation de 360 degrés. Chaque écran a une épaisseur de 5,6 millimètres et est protégé par du verre Gorilla Glass.

Grâce à ce mécanisme, la tablette peut être utilisée de différentes manières.

L’utilisateur pourra tenir la Surface Neo comme un livre.

On peut également plier l’appareil pour n’utiliser qu’un écran, ou poser la Surface Neo verticalement et utiliser un clavier.

Mais on peut aussi utiliser l’appareil en mode laptop. Le clavier et le stylet s’attachent magnétiquement.

La Surface Neo n’utilise pas la version standard de Windows 10, mais une nouvelle version baptisée Windows 10X, spécialement développée pour ce type d’appareil. Cette nouvelle version de Windows tire profit des nouvelles possibilités offertes par les deux écrans pour le multitâche.

Sous le capot, la Surface Neo cache un processeur Intel Lakefield « hybride ».

Pour le moment de nombreuses informations concernant ce nouveau produit Microsoft ne sont pas encore connues. Et malheureusement, il faudra attendre un an avant de pouvoir acheter celui-ci. En effet, la tablette dual-screen Surface Neo ne sera commercialisée qu’en 2020, durant la période de fin d’année.

D’ici là, Microsoft aura le temps d’optimiser son produit, mais aussi de collaborer avec les développeurs pour que ceux-ci puissent adapter leurs applications au fonctionnement de Windows 10X.

Take a look at Windows 10X. #MicrosoftEvent @windows @carmenzlateff pic.twitter.com/8FsIspI5ld

— Microsoft Surface (@surface) October 2, 2019