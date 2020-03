Microsoft envisagerait de donner un nom plus professionnel à Cortana

Lorsque Microsoft a lancé Windows 10 en 2015, la firme de Redmond ne comptait pas seulement conquérir le marché des ordinateurs avec cette version de son OS, mais également les smartphones et les objets connectés. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme Microsoft l’avait prévu et aujourd’hui, celui-ci a abandonné la version mobile de Windows 10. Son prochain smartphone, le Surface Duo, utilisera Android.

D’autre part, Microsoft réalise visiblement aussi que son assistant numérique, Cortana, ne parviendra jamais à rivaliser avec Siri, Google Assistant et Alexa d’Amazon, sur les usages grand-publics. De ce fait, il y a quelques jours, nous apprenions que Microsoft allait encore davantage orienter Cortana vers sa suite de productivité, au lieu d’essayer d’en faire un concurrent pour les assistants d’Apple, Google et Amazon.

En substance, si vous n’utilisez pas Cortana pour gérer vos appareils domotiques ou pour vous divertir, vous pourriez cependant trouver l’assistant très utile pour gérer vos mails et votre emploi du temps, sur la suite de productivité Office 365 proposée par Microsoft.

« La prochaine étape dans l’évolution de Cortana apportera une assistance personnelle plus poussée encore dans la productivité, aux côtés de la mise à jour gratuite de ce Printemps pour Windows 10 », a déclaré Microsoft.

Mais en plus de vouloir réorienter sa stratégie pour Cortana, Microsoft pourrait aussi en changer le nom. Pour rappel, Cortana est un nom issu des jeux vidéo Halo. Et il s’agissait d’un excellent coup de marketing, à l’époque où Microsoft pensait encore en faire un concurrent de Siri, Alexa et Google Assistant. Mais étant donné que Microsoft veut un peu plus orienter son assistant vers les outils de productivité, ce nom est de moins en moins pertinent.

“Microsoft 365 assistant” ?

D’après un article publié récemment par le site Petri, dans le cadre de cette réorientation de Cortana vers la productivité, Microsoft envisagerait de rebaptiser celui-ci… “Microsoft 365 assistant”.

« En interne, Microsoft fait référence à Cortana comme « l’assistant Microsoft 365 » depuis un certain temps et franchement, je ne serais pas surpris de voir l’assistant renommé publiquement également », lit-on dans l’article de petri.com.

Mais bien entendu, comme il ne s’agit pas d’une information officielle, celle-ci est pour le moment à considérer avec prudence.

On notera aussi que le même article évoque une possible intégration de Cortana ou de « l’assistant Microsoft 365 » sur Teams. Pour rappel, Teams est un service concurrent de Slack qui est proposé par Microsoft pour les communications entre employés d’une entreprise. En substance, cette intégration pourrait permettre d’envoyer des fichiers ou de lancer une discussion avec des commandes vocales. Actuellement, Microsoft testerait différents emplacements pour cette intégration de son assistant numérique dans Teams.