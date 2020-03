Cortana, c’est bientôt la fin ?

Les assistants vocaux connaissent un succès retentissant depuis quelques années. Cependant, tous ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu, si bien que le marché est largement dominé par Google Assistant et Alexa. Si Apple et Siri parviennent à tout de même conquérir un grand nombre d’utilisateurs, Microsoft et Cortana n’ont jamais réussi à se démarquer de la concurrence. La firme de Redmond a très bien compris qu’il n’y a pas de places pour tout le monde.

Du moins, Microsoft va réorienter la cible de son assistant vocal, en l’amenant vers une utilisation plus professionnelle. Ces changements devraient commencer dès le mois d’avril, puisque Microsoft ambitionne de supprimer Cortana de son launcher Android. Par la suite, Cortana perdra également quelques fonctionnalités consacrées au grand public comme la possibilité de gérer les objets domotiques ou encore de lancer la musique. Tous ces changements prendrons effet fin avril.

Cortana se réoriente ainsi en direction de la productivité dans le monde professionnel. Sur Android les utilisateurs préfère interpeller Google que Cortana en cas de besoin de renseignement. Depuis quelques mois Cortana a commencé à faire disparaitre ses fonctions dédiées aux particuliers au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Dans ces trois pays, Cortana n’est plus disponible dans le launcher.

Désormais, il faudra faire sans Cortana sous Android pour la poignée d’adeptes qui appréciait cet assistant vocal. Voici ce qu’a déclaré Microsoft à ce sujet : « La prochaine étape dans l’évolution de Cortana apportera une assistance personnelle plus poussée encore dans la productivité, aux côtés de la mise à jour gratuite de ce Printemps pour Windows 10. » À côté de cela, Google Assistant continue sa route et conquit de plus en plus de nouveaux utilisateurs que ce soit à travers les smartphones Android, les enceintes connectées, ou encore les casques et écouteurs bluetooth, sans oublier les dispositifs dédiés aux automobiles.