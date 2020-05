Microsoft Office teste la fonctionnalité multi-fenêtre iPadOS

Avec ses derniers iPad Pro, Apple est parvenu à convaincre encore plus d’utilisateurs. Il faut dire que cette tablette devient de plus en plus une véritable alternative pour un laptop. Désormais, il ne manque plus que les logiciels ceux développés par Adobe ou Microsoft jouent le jeu et s’adaptent à iPadOS.

En ce qui concerne Microsoft, l’entreprise propose déjà ses logiciels sous iOS et iPadOS. Toutefois, la firme de Redmond décide d’aller encore plus loin en adaptant Word, PowerPoint ou encore Excel à la logique iPadOS. Dès à présent, Microsoft permet à ses logiciels d’exploiter les multi-fenêtre de l’iPad. L’éditeur de logiciels est aussi en train de tester la possibilité d’ouvrir plusieurs fenêtres simultanément. Toutes ces nouveautés permettront sans aucun doute un gain de productivité non négligeable.

La fonctionnalité multi-fenêtre a été présentée avec iPadOS 13. Elle permet d’afficher plusieurs applications en même temps, avec un simple système de glisser-déposer. Très intuitif et rapide. Cette mise à jour présentée par Microsoft devrait permettre à ses utilisateurs de jongler avec plusieurs documents Word et présentations PowerPoint.

Vous pouvez accéder à cette fonction de plusieurs façons :

Touchez, maintenez et faites glisser un fichier de la liste des fichiers récents, partagés et ouverts de l’application sur le bord de l’écran de l’iPad pour l’ouvrir côte à côte.



Dans Word ou PowerPoint, faites glisser le fichier du bas de l’écran vers le haut et ouvrez le dock. Ensuite, touchez et maintenez l’icône de la même application et faites-la glisser hors du dock vers le bord gauche ou droit de l’écran. Puis touchez le document pour l’ouvrir.

Dans Word ou PowerPoint, accédez aux vues Récent, Partagé et Ouvert dans l’écran de démarrage de l’application, touchez le menu « … » pour un fichier dans la liste, puis touchez Ouvrir dans une nouvelle fenêtre.

Malheureusement, la firme de Redmond n’a pas précisé quand cette mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs. Pour le moment, elle reste en version bêta. Ceux qui veulent en profiter devront cependant s’assurer qu’ils utilisent iPadOS 13.

