Pourquoi télécharger iPadOS ? Voici 5 nouveautés qui changent votre iPad

Les iPad prennent définitivement leur indépendance : désormais, leur système d’exploitation ne sera plus lié à iOS, équipant les iPhone. La mise à jour vers iPadOS est en cours, et vous devriez déjà pouvoir vous la procurer. Pour rappel, seuls les premiers iPad Air, iPad Mini 2 et iPad Mini 3 seront écartés de cette nouvelle version de l’OS, remplaçant iOS 12.

Que vous ayez déjà téléchargé la version ou que cela ne soit pas encore fait, découvrez dans cet article les cinq nouveautés qui changeront quelque chose sur votre iPad. Avec iPadOS, Apple marque définitivement sa volonté de venir concurrencer le marché des ordinateurs portables.

1) Un nouvel écran d’accueil

Il s’agira de la première nouveauté, tant elle marquera le premier changement que vous pourrez apercevoir, au redémarrage de votre iPad : avec la nouvelle version de l’OS, l’écran d’accueil change, et se dote de plus d’informations ainsi que d’une grille plus étroite d’applications.

Désormais, l’écran se partagera en un espace consacré à l’affichage des applications les plus utilisées (nos favoris), ainsi qu’une grille d’applications classiques. Mais un espace consacré à des informations telles que la météo, l’actualité ou encore notre agenda prend maintenant place.

2) Sidecar : votre iPad devient un écran externe de votre Mac

L’une des principales nouveautés opérées sur iPadOS concerne la possibilité désormais native de pouvoir déporter des informations de notre Mac vers un iPad. Pour le travail, cela peut clairement faciliter la tâche, et il ne sera désormais plus obligatoire de devoir télécharger une application externe non développée par Apple.

En utilisant le moniteur Airplay, la fonctionnalité baptisée « Sidecar » par Apple peut fonctionner avec, ou sans fil. Un super outil pour les professionnels.

3) L’écran multitâche arrive

Toujours au sujet de l’écran, Apple introduit le multitâche, permettant d’afficher plusieurs applications en même temps. Cela faisait longtemps que l’on attendait cela, et il fallait auparavant passer par des applications tierces. Désormais, iPadOS le permet de façon native. Pour pouvoir afficher plusieurs applications en même temps, un simple système de glisser-déposer est disponible. Très intuitif et rapide.

4) Clé USB, souris… L’iPad se transforme en ordinateur

En se tournant vers son propre système d’exploitation, les iPad marquent clairement leur intention de ne plus vraiment se montrer comme une alternative aux smartphones pour les loisirs, mais plutôt comme un concurrent aux ordinateurs pour le travail.

C’est réussi avec iPadOS, qui prend désormais en charge les ports de stockage externe tels que les clés USB, mais également les souris d’ordinateur. Une bonne nouvelle pour la première nouveauté : le partage de fichiers sera beaucoup plus simple et proche de ce que propose un ordinateur portable.

5) Des iPad plus performants

On se tourne désormais sur le chapitre des performances. Peut-être vous diriez-vous que cette mise à jour risque de faire baisser les capacités de votre tablette, d’autant plus si cette dernière est de quelques années maintenant.

Selon Apple, il n’y a pas à s’inquiéter. Au contraire même, d’ailleurs. Pour la firme de Cupertino, iPadOS sera jusqu’à 30 % plus rapide en termes de déverrouillage biométrique, et les applications se lanceront deux fois plus vite que sur iOS 12. Bonne nouvelle également pour les iPad de petit espace de stockage : les téléchargements d’applications pourraient prendre jusqu’à 50 % moins de place.

Terminons enfin par dire que cette mise à jour permettra d’accéder à Apple Arcade, la nouvelle plateforme de jeux vidéos à la demande, qu’Apple a présenté lors de sa keynote, le 10 septembre dernier.