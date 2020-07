Microsoft offre 100 000 dollars pour la découverte d’un bug

Depuis des années, Microsoft propose des récompenses financières dans le cadre de son programme Windows Insider Preview. Depuis 2017, ce programme a pour vocation de pousser des experts tiers à trouver des bugs dans les produits Microsoft (Microsoft Edge, Windows Defender Application Guard, Hyper-V et Mitigation Bypass). Jusqu’à présent, les récompenses allaient de 500 à 15 000 dollars, toutefois, la firme de Redmond vient d’annoncer que la récompense maximale s’élève désormais à 100 000 dollars.

Comment tenter de remporter ces 100 000 dollars ?

Sur son blog, Microsoft explique : « Le programme de récompense Windows Insider Preview (WIP) comprend désormais 5 nouvelles récompenses basées sur des scénarios pour les vulnérabilités qui pourraient mettre en danger la vie privée et la sécurité des clients. Les récompenses pour ces scénarios vont de 20 000 à 100 000 dollars. » Toutefois, Microsoft ajoute que les plus petites découvertes sont également les bienvenues et seront également récompensées. Selon Microsoft, le Windows Insider Preview permet à la société d’attirer de nombreux experts en cybersécurité et donc d’assurer des produits fiables.

Si vous souhaitez participer au programme de récompense Microsoft Windows Insider Preview, vous pouvez signaler un bug, ou plusieurs, sur le portail des chercheurs du Microsoft Security Response Center.

Il y a quelques semaines, nous apprenions que Microsoft corrigeait une vulnérabilité vieille de 17 ans. Cette faille de sécurité, la société la considère comme « wormable » c’est-à-dire qu’elle a la capacité de se transformer en ver informatique. Un ver informatique est un logiciel malveillant qui se reproduit sur plusieurs ordinateurs en utilisant un réseau informatique (comme Internet). À la différence d’un virus, le ver informatique peut se propager sans avoir besoin de dépendre d’un programme en particulier. Pour tenter de vous défendre contre ce genre de vulnérabilités dans les outils que vous utilisez, vous pouvez toujours utiliser le meilleur antivirus pour Mac et Windows en 2020. En juin, Microsoft a battu son record en corrigeant 129 failles de sécurité.