Microsoft pourrait présenter une nouvelle paire de lunettes Hololens le mois prochain

Fin février, tout le monde de la tech gravitera autour de Barcelone, qui accueille chaque année le Mobile World Congress, un rendez-vous qui permet aux acteurs du numérique, et surtout des technologies mobiles, de présenter leurs dernières innovations.

Aujourd’hui, on apprend que Microsoft sera de la partie. Comme le rapporte notre confrère The Verge, la firme de Redmond y fera une conférence de presse et visiblement, ce sera l’occasion pour la société de présenter une nouvelle version de ses lunettes de réalité augmentée : les Hololens 2.

En effet, en plus du patron de Microsoft, Satya Nadella, Alex Kippman, un « Technician Fellow », sera également parmi les intervenant lors de cette conférence.

Et la présence de Kippman, d’après The Verge, signale que Microsoft pourrait donc présenter les Hololens 2 au Mobile World Congress, puisqu’il s’agit de l’un des principaux responsables de ce projet.

Des lunettes de réalité augmentée de nouvelle génération

Si Microsoft reste assez discret au sujet de cette seconde version des Hololens, celle-ci a en revanche été évoquée à plusieurs reprises dans les rumeurs relayées par la presse.

Le nom de code du produit serait Sydney et Microsoft aurait prévu des améliorations du champ de vision, ainsi qu’un allègement de ses lunettes par rapport à la version actuellement disponible. Les Hololens 2 seraient dotées d’une nouvelle génération de capteurs Kinect, et auraient une nouvelle puce dédiée à l’IA. Enfin, la firme de Redmond utiliserait un SoC Qualcomm Snapdragon 850 sur les Hololens 2, ce qui veut dire que comme la plupart des smartphones, ces lunettes auraient une puce ARM.

Bien entendu, pour le moment, tout est à considérer avec un grain de sel étant donné que rien n’est encore officiel (à l’exception de l’événement de Microsoft Mobile World Congress). Mais la bonne nouvelle, c’est qu’on en saura plus dans un mois.

(Source)