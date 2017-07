Microsoft présente GLAS, une alternative au thermostat connecté de NEST

Le thermostat GLAS est parfaitement capable de détecter la présence d’un utilisateur dans une pièce et pourra adapter en conséquence les paramétrages désirés automatiquement. Ce produit connecté tourne naturellement sous Windows 10 IoT Core et intègre l’assistant virtuel Cortana. Il sera donc possible de le commander vocalement sans aucun problème.

An error occured for when trying to retrieve feeds! Check the URL's provided as feed sources.