Microsoft présente le nouveau logo Windows, ainsi que 100 icônes

Si Google a su créer une véritable image de marque, presque même une tendance avec son Material Design, depuis 2017, Microsoft travaille minutieusement sur son Fluent Design System. Les premiers résultats de ces longues heures de réflexion et de création sont apparus très récemment avec le logo de Edge. Le mois dernier, Microsoft présentait ses nouvelles icônes pour le pack Office.

Aujourd’hui, la firme de Redmond annonce que cette refonte ne correspond pas seulement ces quelques icônes, mais bien 100 applications et services, ainsi que le logo Microsoft Office. Comme on a pu le voir avec les dernières icônes, Microsoft cherche à rendre ses services plus attrayants, en utilisant des effets de profondeur, des dégradés, et des bordures plus souples. On ressent l’inspiration du Material Design, mais la force du Fluent Design réside en l’utilisation de la profondeur faisant presque pensé à de la 3D.

En l’intégrant dans un premier temps au pack Office, Microsoft compte par la suite étendre ce design à la totalité de ses services et produits, jusqu’à l’environnement Xbox, sans oublier HoloLens. En dévoilant la dernière version Windows 10X, Microsoft avait présenté, sans trop s’attarder sur le sujet, un nouveau logo Windows. En effet, lors de la présentation on peut apercevoir quelques petits changements avec notamment des coins légèrement arrondis, ainsi qu’un dégradé assez subtil, comme on retrouve sur l’ensemble des icônes de l’entreprise.

Lors du lancement du Fluent Design System il y a près de 3 ans, Microsoft avait annoncé qu’il était primordial de mettre l’accent sur 5 éléments principaux : la lumière, la profondeur, le mouvement, le matériau et la dimension. À ce jour, Microsoft n’a pas communiqué de date précise pour le lancement de ces nouvelles icônes dans les applications et services Windows.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les changements à venir, Jon Friedman, le responsable du design chez Microsoft Office a écrit un article extrêmement complet sur les choix pris par ses équipes, et en quoi ils sont importants pour l’entreprise.