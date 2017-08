Microsoft repousse la sortie du jeu Crackdown 3 d’environ 6 mois

Tous ceux qui attendaient la sortie du jeu Crackdown 3 pour le lancement de la Xbox One X seront forcément déçus d’apprendre que Microsoft va retarder sa sortie d’au moins 6 mois. Un mal pour un bien, car la firme de Redmond assure que ce report est destiné à améliorer l’aspect visuel de ce titre.

Il faudra patienter 6 mois de plus pour jouer à Crackdown 3

On doit cette information à Shannon Loftis, directrice générale de l’édition du Microsoft Studio, qui a tweeté :

To clarify: the entire game is moving to Spring 2018. It’s super ambitious, and we want to make sure the game delivers. https://t.co/cGdHTnuI2b — Shannon Loftis (@shannonloftis) 16 août 2017

Elle a expliqué cette décision en précisant : « Nous sommes très enthousiastes pour Crackdown 3, de même que nos nombreux fans, et c’est une décision difficile de repousser la date de sortie. Cependant, nous voulons nous assurer de livrer un bon jeu, de qualité et au bon moment ».

Shannon Loftis a également affirmé : « Crackdown 3 est un jeu extrêmement ambitieux et nous voulons nous assurer de livrer les meilleurs expériences tout au long de chaque partie du jeu, que cela soit dans la campagne solo, dans le multijoueur coopératif ou dans notre mode multijoueur compétitif, la Wrecking Zone. Obtenir le juste équilibre entre les trois modes est important, et nous allons prendre le temps de développement supplémentaire pour assurer cela. Les joueurs peuvent s’attendre à ce que Crackdown 3 arrive au printemps de 2018 ».

Un catalogue de jeux qui diminue au fil des mois

Nous sommes donc fixés sur le sort du jeu Crackdown 3, il faudra patienter au moins 6 mois de plus. Rappelons que la sortie d’origine avait été fixée au 7 novembre 2017. Les fans seront forcément déçus car il s’agissait d’une exclusivité Microsoft et que les semaines passant, le catalogue de jeux disponibles pour la sortie de la Xbox One X s’appauvrit. On se souvient en effet, il y a quelques mois, que l’entreprise avait mit fin au jeu Scalebound. Il s’agit probablement de mettre les jeux au diapason de l’importante puissance de la nouvelle console de Microsoft, mais quand même…

Pour le moment, concernant les exclusivités qui sortiront en même temps que la Xbox One X, il y aura l’excellent PlayerUnknown’s Battlegrounds, Cup Head, Super Lucky’s Tale et surtout Forza Motorsport 7 pour les amateurs du genre. Heureusement, les joueurs pourront aussi s’appuyer sur les jeux multiplateformes, comme Assassin’s Creed Origins, Call of Duty: WWII, La Terre du Milieu : l’Ombre de la Guerre, Star Wars Battlefront II, Destiny 2, etc.

Shannon Loftis a conclu : « Je suis fier du progrès et du dévouement que l’équipe de Crackdown 3 a montré et de leur passion et leur amour pour la licence. Nous pensons qu’il a besoin du temps que nous lui donnons, nous pensons que nos partenaires méritent ce temps, pour assurer la qualité que les fans méritent. Nous espérons qu’ils l’aimeront autant que nous l’aimons ».

Alors, pas trop déçus ?