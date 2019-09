Microsoft se moque de Windows Vista et de Windows Phone en vidéo

Au cours des dernières semaines, 150 employés et stagiaires de chez Microsoft ont œuvré pour réaliser une vidéo de type comédie musicale qui retrace les moments clés de l’entreprise. Ce court métrage intitulé « Microsoft the Musical » a été tourné au sein du campus de Redmond.

La vidéo commence par des éloges à propos de du fondateur Bill Gates, en enchaînant directement sur le fiasco des Windows Phone, avec la phrase : « nos produits sont connus dans le monde entier, sauf lorsque nous avons essayé de fabriquer un téléphone ! ». En effet, l’OS Windows Phone a rapidement été battu par Android et iOS, en raison notamment de son manque d’applications compatibles. Très peu de développeurs ont proposé des versions Windows Phone. Ensuite, les jeunes acteurs chantent en l’honneur des produits phares de la société comme Windows, Office, HoloLens, ou encore les Surface.

Windows Phone et Vista se font tacler en beauté

Après les blagues sur Windows Phone, c’est au tour de Vista de s’en prendre plein la tête. Compliqué à utiliser et plein de bugs, le système d’exploitation a largement déplu, si bien que beaucoup d’adeptes de la firme de Redmond ont décidé de conserver leur version Windows XP pour faire la mise à jour dès la sortie de Windows 7.

Microsoft est coutumière du fait, au cours des dernières années, la firme a publié de nombreuses vidéos plus étranges les unes que les autres. Cependant, ces 8 semaines de travail en plus de leur temps de présence au bureau forcent le respect et font oublier le sentiment de moquerie, même si certains passages restent un peu gênants.

Quoi qu’il en soit, cette comédie musicale reste bien plus réussie que celle sortie à l’occasion de Windows 7, voire celle de Windows Vista SP1. La pire reste tout de même celle parue pour la présentation de Windows Phone 7.