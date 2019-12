Microsoft Surface Pro 7 et Surface Go en promo jusqu’à -23% sur Amazon 🔥

Chaque annĂ©e, la Microsoft Surface Pro et les autres modèles de la gamme font un vĂ©ritable carton pour Black Friday. Le point nĂ©gatif pour le consommateur, c’est que les meilleures promos et ventes flash expirent très rapidement sur ce très bon ordinateur hybride. Pour beaucoup, la Surface Pro 7 est une rĂ©fĂ©rence pour ceux qui cherchent la puissance d’un PC et la polyvalence d’une tablette sous Windows.

Bonne nouvelle, les promos du Black Friday sont de retour pour les Ventes Flash de Noël sur Amazon, voici les meilleures offres du jour :

Bons plans sur la Microsoft Surface Pro :

Les Microsoft Surface Pro 7 et Surface Go sont des produits qui se vendent comme des petits pains lors des Black Friday, et les stocks se vident très vite. Alors que les prix publics en font des produits assez onĂ©reux, les promotions et les gros pourcentages de rĂ©ductions permettent d’Ă©conomiser plusieurs centaines d’euros. Ă€ quelques jour des fĂŞtes de NoĂ«l, c’est le moment ou jamais d’acheter une Surface pendant ces offres « Ventes Flash de NoĂ«l » chez Amazon. Mais il faut ĂŞtre rapides, pour ne pas subir une rupture de stock rapide.

Surface Pro 7 de Microsoft, un produit phare pour Noël

Comme tout le monde se rue sur le Black Friday pour profiter des promotions, les stocks s’Ă©coulent rapidement, cette nouvelle vente flash Amazon est une très bonne chose. Mais vous ne pouvez pas vous tromper, comme les marchands doivent, lĂ©galement, vous permettre de renvoyer gratuitement les produits sont 15 jours. Chez Amazon, qui propose pas mal de promos sur les Surface Go et Surface Pro de Microsoft mĂŞme dans cette pĂ©riode de NoĂ«l, ce dĂ©lai monte Ă 30 jours. Vous ĂŞtes donc libre de faire marche arrière si vous vous ĂŞtes prĂ©cipitĂ©s.

Et les marchands font les choses correctement. Avec d’aussi grosses promotions sur les Microsoft Surface Pro, les personnes intĂ©ressĂ©es perdraient une occasion de faire des Ă©conomies. Hors des pĂ©riodes de promotion comme le Black Friday, la Surface Pro est l’un des produits les plus vendus dans la catĂ©gorie tech. Avec ces rĂ©ductions, et plusieurs centaines d’euros d’Ă©conomies, le nombre de possesseurs de Surface devrait significativement augmenter.

MĂŞme si Amazon est habituĂ© des promotions sur la Microsoft Surface Pro lors du Black Friday, d’autres comme Cdiscount, Fnac ou Darty ne sont pas laissĂ© pour compte pendant l’opĂ©ration, mais n’ont plus de rĂ©duction aujourd’hui. C’est pourquoi les deux offres principales du jour, Ă savoir la Surface Pro 7 Ă 819€ et la Surface Go Ă 499€ sont une vraie opportunitĂ© de s’Ă©quiper, tout en Ă©conomisant.

Surface Pro 7 ou Surface Go ?

Si vous ne savez pas ce qu’est la Microsoft Surface Pro, c’est ce qu’on appelle un PC hybride. Pour faire simple, c’est la fusion d’un PC portable et d’une tablette. Elle tourne sous Windows 10, et a le mĂŞme fonctionnement que n’importe quel PC sous cet OS. La richesse de la Surface Pro vient aussi de ces accessoires que sont les stylets, les housses et claviers. Pendant cette vente flash de NoĂ«l sur Amazon, les deux modèles de Surface Pro 7 et Surface Go sont vendus sans clavier.

Au niveau strictement technique, la Surface Pro pèse un peu moins de 800 grammes, et sa puissance, son processeur (i5 ou i7) et son stockage peuvent varier en fonction du modèle en promotion. Le stockage quant à lui va de 128 Go à 1 To, ce qui est largement suffisant pour une utilisation classique. Plusieurs versions des Surface Pro sont disponibles, plus le chiffre est élevé plus elle est récente. Le dernier modèle présenté par Microsoft est la Surface Pro 7. La Surface Go est une version plus abordable de la tablette haut de gamme.

Concurrent de Microsoft, Apple s’intĂ©resse de plus en plus Ă ce marchĂ©, et la tournure que prend l’iPad Pro montre bien que la marque Ă la pomme compte bien concurrencer Microsoft sur son terrain. MĂŞme au niveau du système d’exploitation, Apple a fait un pas en avant avec la sortie d’iPadOS qui transforme un peu plus l’iPad en outil de productivitĂ©. Si vous voulez profiter du Rush du NoĂ«l chez AMazon pour acheter une Surface Pro pas chère, il vous faut simplement ĂŞtre vigilant pour ne pas rater les offres (que vous pouvez retrouver en dĂ©but d’article) et rapide pour en profiter avant qu’elles n’expirent.

Comme ces ventes flash Microsoft chez Amazon sur les Surface Pro 7 et Surface Go, soyez donc rapides pour votre prise de dĂ©cision, pour ne pas voir les stocks du modèle que vous convoitez expirer. Si vous changez d’avis, vous pouvez renvoyer gratuitement le produit. Mais pour beaucoup, essayer la Surface Pro 7, c’est l’adopter.

