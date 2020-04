Microsoft Teams : le nombre d’appels vidéo a augmenté de 1000 % au mois de mars

Pendant la pandémie, les appels vidéo sur internet deviennent extrêmement populaires. Et Microsoft Teams fait partie des services les plus utilisés en ce moment, pour organiser des visioconférences.

Pour rappel, Teams est un service comparable à Slack, prévu pour les entreprises, qui propose aussi des appels vidéo. Et cette semaine, nous apprenons que durant le mois de mars, le nombre d’appels vidéo sur cette plateforme a augmenté de 1 000 %. Cette information a été révélée par Microsoft dans rapport sur le télétravail publié le 9 avril.

La firme de Redmond évoque également un nouveau record pour son concurrent de Slack. « Nous avons vu un nouveau record quotidien de 2,7 milliards de minutes de réunion en une journée, une augmentation de 200% par rapport aux 900 millions du 16 mars », lit-on dans ce rapport. D’autre part, Microsoft Teams n’est pas utilisée que par des collègues. Via son offre Teams for Education, Microsoft propose aussi la plateforme pour l’enseignement à distance.

Zoom et Google Meet sont aussi devenus très populaires, Skype essaie de simplifier l’organisation de visioconférences

Bien entendu, Microsoft Teams n’est pas le seul service de visioconférence qui a connu une forte croissance durant le mois de mars. Zoom, l’une des apps les plus souvent évoquées par les médias, compte aujourd’hui plus de 200 millions d’utilisateurs par jour alors que celle-ci n’en comptait pas plus de 10 millions au mois de décembre.

De son côté, Google Meet, l’app de visioconférence de la firme de Mountain View, revendique 2 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour. Pour rappel, Google propose les fonctionnalités premium de cette plateforme gratuitement aux utilisateurs de G Suite.

Sinon, Skype, qui est également proposé par Microsoft, a récemment annoncé une simplification de l’organisation des visioconférences sur son service. En substance, Skype ne requiert plus de compte ni de téléchargement d’application, pour organiser une visioconférence. Il suffit de générer un lien, puis de partager celui-ci avec les personnes que l’on souhaite inviter.

Sinon, dans un précédent article, nous évoquions également un gain de popularité des VPN, alors que de plus en plus de personnes se mettent au télétravail.