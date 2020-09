Microsoft Teams propose désormais des ambiances uniques pour organiser une réunion

La situation actuelle est assez étrange. Personne ne sait comment la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 va évoluer dans les prochains jours ou semaines. Afin de limiter au maximum la propagation du virus, de nombreuses entreprises continuent de proposer à leurs employés de travailler en télétravail. Si cette solution est sûrement la meilleure pour limiter les contacts, elle l’est beaucoup moins en ce qui concerne les relations sociales et l’ambiance du bureau.

Heureusement, il existe de nombreux outils pour garder contact avec les collègues et supérieurs. L’un d’entre eux, et le plus populaire, reste Microsoft Teams. Au vu de la conjoncture actuelle, Teams devrait bientôt dévoiler son nouveau mode intitulé « Together Mode for Microsoft Teams ». Ce mode permet d’avoir des discussions pas visioconférence, comme si vous étiez au bureau, dans un café, dans une salle de réunion, etc. Microsoft Teams choisit d’accorder beaucoup plus d’importance aux décors et ambiances lors de vos appels vidéo afin que vous vous sentiez dans un espace plus professionnel et que vous oubliez la maison.

Très utilisé par la NBA.

Lors des derniers matchs de NBA, et très certainement pour les prochains, le championnat de basketball professionnel utilise cette nouvelle fonctionnalité Microsoft Teams. La NBA utilise ce mode pour virtualiser les gradins et la foule. De ce fait, d’immenses panneaux LED de 5 mètres de haut entourent le terrain et projettent les supporters depuis chez eux comme s’ils étaient au stade. Cette expérience a été couronnée de succès et constitue l’un des moyens les plus uniques de permettre aux supporters de regarder le match depuis chez eux en cette période de crise sanitaire.

Les cas d’utilisation de « Together Mode for Microsoft Teams » sont extrêmement larges. Sur son site, Microsoft prend donc l’exemple de la NBA, mais également d’un amphithéâtre universitaire, de plusieurs types de salles de réunions, d’un café, etc. La plupart des nouvelles fonctionnalités Microsoft Teams sont simplement étiquetées comme étant à venir ou disponibles plus tard dans l’année, alors attendez-vous à les voir arriver dans les prochains mois.