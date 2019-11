Microsoft Teams revendique 20 millions d’utilisateurs. Slack doit-il s’inquiéter ?

Microsoft serait-il la plus grande menace pour Slack ? Depuis 2017, la firme de Redmond propose Teams, une plate-forme de communication collaborative similaire à Slack, qu’elle intègre à sa suite Office 365. Et visiblement, la stratégie de Microsoft est en train de payer puisque désormais, Teams compte plus de 20 millions d’utilisateurs actifs par jour. L’évolution de ce service de Microsoft est spectaculaire dans la mesure où au mois de juillet, celui-ci comptait encore 13 millions d’utilisateurs.

De son côté, Slack comptait 12 millions d’utilisateurs actifs par jour au mois de septembre. Mardi, cité par CNBC, un représentant de l’entreprise a déclaré : « Slack continue de constater un engagement sans précédent sur notre plate-forme avec plus de 5 milliards d’actions hebdomadaires, dont 1 milliard d’actions sur mobile. »

Microsoft est-il en train de gagner ?

Il y a 4 mois, lorsque Microsoft a annoncé que son service Teams a dépassé Slack, Stewart Butterfield, le CEO de Slack, affirmait qu’il ne s’agit pas d’une préoccupation pour l’entreprise si cette croissance est basée sur la distribution d’Office 365. Butterfield a même comparé Microsoft Teams au moteur de recherche Bing, que la firme de Redmond a essayé d’imposer via Windows et Internet Explorer. « Des dizaines de milliards de dollars dans ce [moteur de recherche] et je ne sais pas quelle est leur part de marché actuelle – 9% ou quelque chose comme ça », déclarait-il.

Pour rappel, en plus de Microsoft Teams, Slack doit également faire face au service Workplace de Facebook. Et Google est en train de transformer ce qui reste de sa messagerie Hangouts en un outil de collaboratif similaire.