Microsoft tente l’e-mail sans pubs mais payant sur Outlook

Si vous n’appréciez pas la présence de publicités dans votre boite de réception, seriez-vous prêt à payer 4 dollars par mois ?

C’est peut-être l’une des questions auxquelles Microsoft souhaite obtenir des réponses grâce au test de la nouvelle offre Outlook Premium qu’il vient de lancer. Si Outlook est gratuit, Outlook Premium est service payant (4 dollars par mois aux Etats-Unis) qui permettra aux utilisateurs de profiter du service sans voir de publicités. Mais cela ne s’arrête pas là.

En effet, en plus de permettre aux utilisateurs de ne plus être agacés par les pubs, cette version Premium offre aussi d’autres avantages par rapport au service basique. Le plus intéressant est qu’Outlook Premium propose de créer 5 adresses e-mails avec un nom de domaine personnalisé (le domaine sera gratuit pendant la première année).

Donc, en plus de séduire ceux qui ont marre des publicités et qui seraient disposés à basculer vers un service payant pour ne plus avoir à les subir, Outlook Premium peut aussi intéresser les PME et les TPE qui souhaitent avoir des adresses e-mails personnalisées, sans avoir à gérer des serveurs. Sinon, on notera également que Google propose déjà quelque chose de semblable aux Etats-Unis.

Mais pour le moment, il ne s’agit que d’un test. Et pour profiter du nouveau service, une invitation est requise.

