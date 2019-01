Microsoft travaille sur une version de Windows adaptée aux écrans pliables

L’entreprise de Redmond ne compte pas laisser Android comme unique OS capable d’accueillir des appareils à écran pliable ! En effet, Microsoft détient plusieurs brevets décrivant des appareils avec affichage repliable et une mention repérée dans une bêta du système actuel relayée par The Verge donne des indices sur le fait que l’entreprise s’emploierait à adapter son système Windows à des machines à écran repliable ou à double écran.

De nouveaux appareils pliables chez Microsoft ?

Ce Windows modulaire pourrait être accompagné par la sortie de nouveaux appareils Surface dotés de deux écrans. Une supposition qui serait le signe que l’éditeur avance sur son projet Andromeda dont on entend parler depuis un certain temps et qui pourrait faire son apparition en 2019. Microsoft travaillerait avec plusieurs fabricants, dont Intel, pour avancer rapidement sur ce projet qui serait un appareil pliable doté de deux écrans que l’on pourrait fermer à la manière d’un carnet de note, et non d’un écran pliable. Un appareil qui rappelle fortement le projet Courier qui n’a jamais vu le jour. Cette version de Windows peut aussi permettre à Microsoft de se préparer à une nouvelle génération d’appareils actuellement en cours de conception chez les fabricants partenaires et de remettre un pied dans l’univers du mobile.

Microsoft devra néanmoins rendre Windows 10 assez flexible pour proposer une expérience utilisateur satisfaisante sur des appareils dont la taille d’affichage risque de fortement varier. Un travail qui a en partie déjà commencé avec par exemple le Surface Hub 2 et du matériel comme HoloLens 2.

Des écrans pliables annoncés chez la concurrence

Du côté des fabricants, Samsung a d’ores et déjà annoncé la sortie d’un appareil mobile pliable et de nombreux autres constructeurs lui ont emboîté le pas et travaillent sur leur propre smartphone. Google a d’ailleurs annoncé qu’Android prendrait en compte ce type d’appareil. Enfin, si du côté d’Apple certaines rumeurs et brevets ont permis d’imaginer la sortie d’un iPhone à écran pliable depuis plusieurs années, la firme de Cupertino n’a pour l’instant rien annoncé de ce côté.