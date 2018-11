Microsoft : un projet de manettes adaptables pour transformer tablettes et smartphones en consoles de jeux

Microsoft veut associer mobiles et consoles via une manette adaptable

Après les jeux sur Xbox, Microsoft s’attaque à présent aux appareils mobiles, et en particulier aux smartphones et tablettes. Plutôt que de s’aventurer sur la conception d’une nouvelle console portable, la firme de Redmond a choisi de pénétrer ce marché via une manette polyvalente et adaptable aux appareils mobiles.

L’histoire ne dit pas si c’est par peur de s’engager sur un terrain déjà solidement occupé, notamment par la Nintendo Switch, mais l’idée est judicieuse. En effet, cet outil pourrait bien venir indirectement concurrencer la petite console de salon, transformant potentiellement n’importe quels smartphones et tablettes en consoles portatives.

Le défit était de taille, la difficulté étant précisément d’adapter des jeux spécialement étudiés pour les consoles, sur des écrans purement tactiles et dépourvus de commandes manuelles. Le succès même faisant la preuve que le concept de console portable est porteur, Microsoft a décidé de se pencher sur cette solution matérielle.

Deux moitiés de manettes qui se pincent au mobile

En réalité, ce concept de manettes adaptables aux appareils mobiles n’est pas totalement nouveau. Rappelons à ce sujet les produits déjà existants proposés par de grandes enseignes comme Asus, Huawei ou Xiaomi. Mais Microsoft envisage d’aller encore plus loin, allant jusqu’à parler de « Cloud Gaming », dont l’objectif à moyen terme sera de rendre les jeux Xbox accessibles sur tablettes et smartphones.

Si les manettes ou joypads apportent ce type de possibilités, c’est précisément grâce à leurs conceptions ergonomiques uniques, avec des boutons dont la jouabilité à fait ses preuves. Dans un document publié présentant le prototype de Microsoft, on constate que toutes ces caractéristiques clés ont été conservées, avec des boutons rapprochés les uns des autres pour respecter la proportion de l’ensemble.

L’innovation réside ici dans deux moitiés de manette (droite et gauche), chacune pouvant se pincer de part et d’autre du mobile, et auxquelles peuvent s’ajouter 4 options de poignées interchangeables.