Microsoft 365 annonce les visioconférences avec transcription et reconnaissance faciale en direct

Microsoft 365 propose un nouveau service de réunion via visioconférence pour les entreprises, avec des nombreuses fonctionnalités innovantes dopées à l’intelligence artificielle

Microsoft 365, une gamme de services de productivité destiné aux entreprises et regroupant Office 365, Windows 10 et des services de sécurité, propose maintenant l’hébergement de visio-conférences en direct. Le service offre en prime des fonctionnalités innovantes fondées sur l’intelligence artificielle, telles que la reconnaissance faciale et la transcription en direct.

Transcrire et traduire les conférences pratiquement en temps réel

La reconnaissance faciale proposée par le service permet d’identifier les participants à la conférence, alors que la transcription en direct permet aux participants d’avoir une trace écrite de la conférence générée automatiquement, ou encore de la traduire en quasi temps-réel. La transcription ne se contente pas de rendre compte mot pour mot de ce qui a été dit lors d’une réunion, elle peut aussi être utilisée pour attribuer automatiquement des tâches aux employés.

Pour se distinguer de Skype, de nombreuses fonctionnalités avancées sont proposées comme le brouillage de l’arrière-plan, le partage d’écran entre un présentateur et une présentation PowerPoint, ou l’activation automatique du mode « ne pas déranger » Il est également possible pour les spectateurs de poser des questions et faire des commentaires au cours de la conférence. L’organisateur de la conférence peut préparer la réunion en une structurant et coordonnant l’ordre des intervenant avec le contenu qui les accompagne comme les photos, vidéos, et présentations PowerPoint.

Une fois la conférence terminée, il sera possible de retrouver ce qui a été communiqué à en faisant une recherche à partir des mots énoncés, ou en recherchant parmi les visages des différents interlocuteurs

Ce service va de concert avec Microsoft Teams, Yammer, Stream et Office 365, et devrait être disponibles dans les semaines à venir.

