Miliboo dévoile un canapé connecté qui fait office de home cinéma

Si de nombreux objets connectés se sont déjà fait une place dans le salon des utilisateurs, c’est désormais au tour d’un nouveau meuble de faire évoluer son expérience vers de nouvelles pratiques : le canapé.

Miliboo se tourne vers l’innovation avec son canapé connecté

En effet, l’enseigne française Miliboo a récemment dévoilé un canapé connecté au design tout ce qu’il y a de plus traditionnel, puisqu’il s’agit d’un modèle que la marque vend d’ordinaire sur son site web, mais en une version plus… Connectée. Outre l’utilité d’un canapé classique, le Smart Sofa de l’entreprise dispose de plusieurs fonctionnalités tournées autour d’une « expérience 4D sensorielle totale et unique ».

Dans un premier temps, le canapé intègre directement les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, si bien qu’il est possible de poser une question directement au meuble ou de contrôler ses objets connectés par ce biais. L’autre point à prendre en considération est l’intégration d’un système son dans la partie basse de ce dernier, ce qui permet une expérience immersive lors du visionnage d’un contenu. De fait, le meuble embarque un subwoofer de 600W, deux haut-parleurs de 50W et un amplificateur intégré. De plus, Miliboo précise que le canapé vibre en fonction du programme que les utilisateurs regardent, grâce à l’aide d’un dongle connecté au téléviseur.

Le canapé embarque également des LED placées sous le canapé. Il est possible de changer l’intensité et la couleur de la lumière. Enfin, un chargeur sans fil Qi est placé sous les accoudoirs, de sorte que les utilisateurs n’ont qu’à poser leur téléphone, comme ils le font d’ordinaire, pour le recharger.

En tant que partenaire de la French Tech, Miliboo sera présent au CES qui se tiendra dès mardi 8 janvier. Par la suite, le canapé connecté devrait être commercialisé à 1 900 euros (fauteuil), 2 500 euros (trois places) et 2 900 euros (quatre places). En comparaison, le modèle Mellow traditionnel coûte respectivement 450 euros, 720 euros et 820 euros.