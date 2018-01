Minecraft : nouveau record avec 74 millions de joueurs actifs en décembre 2017

Plutôt discret ces derniers mois, Minecraft sort de son silence pour annoncer un nouveau record en décembre dernier, avec 74 millions de joueurs.

Minecraft rappelle la concurrence à l’ordre

Alors que PUBG ou encore Fortnite ont très largement été mis en avant ces derniers mois, le groupe Minecraft sort de son silence pour annoncer un nouveau record. En effet, alors que l’on aurait pu croire la licence en perte de vitesse, cette dernière étant particulièrement discrète ces derniers temps, Minecraft annonce avoir atteint 74 millions d’utilisateurs actifs sur le mois de décembre 2017, soit un nouveau record.

Selon Helen Chiang, à la tête de Minecraft pour le compte de Microsoft : « il s’agit vraiment d’un témoignage du retour des joueurs au jeu, que ce soit au travers des mises à jour ou à l’apport des nouveaux joueurs du monde entier« . Minecraft ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin, et compte bien continuer à élargir toujours un peu plus sa communauté.

Côté chiffres, Minecraft peut également bomber le torse en ce qui concerne les ventes de jeux. Décliné sur de très (trop ?) nombreuses plateformes, le jeu de construction vient récemment de franchir le cap des 144 millions de ventes dans le monde. Un succès qui semble ne jamais faiblir depuis le lancement de la franchise en 2011. Depuis, Minecraft s’est fait une place sur toutes les consoles du marché, y compris la Nintendo Switch, où le jeu s’est hissé en 2017 à la seconde place des jeux les plus téléchargés depuis l’eShop.

Concernant Minecraft, le jeu évoluera en 2018, avec la Better Together Update qui va s’étoffer au fil des mois. A cela s’ajoutera bien sûr la nouvelle mise à jour Aquatic Update, sans oublier la mise en place d’un boost graphique. Un Minecraft qui n’a rien perdu de sa toute puissance donc, et dont on devrait encore entendre (beaucoup) parler cette année. Rappelons que Minecraft est également disponible en Ultra HD 4K via la Xbox One X de Microsoft, lancée en fin d’année dernière.