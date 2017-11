Les mises à jour gratuites vers Windows 10, ce sera bientôt fini (définitivement)

Officiellement, la gratuité de la mise à jour vers Windows 10, pour les utilisateurs de Windows 7 ou Windows 8, avait pris fin en juillet 2016. Cependant, une astuce permet encore d’avoir Windows 10 gratuitement jusqu’à maintenant. Mais elle ne pourra plus être utilisée en 2018.

Lorsque Microsoft a lancé Windows 10, il a décidé de proposer une mise à jour gratuite vers ce nouveau système d’exploitation aux utilisateurs de Windows 7 et de Windows 8, afin d’en accélérer l’adoption. Cette offre avait cependant une date d’expiration : à partir du 29 juillet, officiellement, il ne devait plus être possible de mettre à jour gratuitement un appareil sous les anciennes versions vers Windows 10.

Mais la firme de Redmond a tout de même proposé une exception. En effet, même après le 29 juillet, Microsoft vous permettait encore de mettre à jour votre machine vers Windows 10 si vous êtes un utilisateur des « assistive technologies » (les fonctionnalités qui permettent aux personnes souffrant d’handicaps physiques d’utiliser l’OS).

Mais cette extension de la période de mise à jour vers Windows 10 aura également une date limite

Sur la page qui permet de profiter de l’offre, Microsoft indique désormais que celle-ci sera expirée le 31 décembre 2017. Si vous êtes encore sous Windows 7 ou Windows 8 et si vous souhaitez finalement passer vers Windows 10 en utilisant cette offre, il faudra ainsi le faire avant la fin de l’année.

En tout cas, Microsoft a largement donné le temps aux utilisateurs des anciennes versions de son système d’exploitation pour passer à Windows 10. A plusieurs reprises, il a même été accusé de pratiquer un forcing.

La fin définitive de la gratuité de Windows 10 de ne devrait d’ailleurs pas avoir d’impact significatif sur la croissance de cette version du système d’exploitation. Comme le note Znet, la clientèle corporate ne devrait pas utiliser cette petite astuce pour leurs mises à jour vers Windows 10. Quant aux particuliers qui sont encore sous Windows 7 ou 8, il s’agit principalement de ceux qui n’ont aucune intention de passer à une version ultérieure.