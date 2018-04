Monoprix crée la pire chanson du monde, et c’est vraiment kitsch !

Pour promouvoir ses services de livraison en magasin, Monoprix joue la carte de l’humour et crée « La Pire Chanson du Monde ». Si seulement vous aviez pu changer de musique…

Monoprix a toujours su se démarquer de la concurrence féroce de la grande distribution grâce à des campagnes de communication décalées et des packaging amusants et originaux. Mais l’enseigne souhaite aussi miser sur le service, la preuve en est avec les services Shop & Go, Shop 1h ou encore Shop & Give. Afin de présenter ces services de livraison, Monoprix et l’agence de communication Rosapark ont voulu de nouveau surprendre avec une communication décalée en créant The Worst Song In The World.

Attention les oreilles

Réalisée par Traktor, un collectif qui a obtenu de nombreuses récompenses (23 Lions à Cannes, 2 Grand Prix à Cannes, 2 fois nominés aux MTV Awards…), cette vidéo met en scène une jeune femme qui écoute au casque une musique bien kitsch et le groupe de musique qui l’interprète lui demande pourquoi elle ne change pas de morceau. La réponse est évidente : si elle ne change pas de chanson, c’est tout simplement parce qu’elle ne peut pas car elle a les mains prises par d’énormes sacs de courses. Elle va donc devoir subir la pire chanson du monde jusqu’au bout.

« Pour concevoir ”la pire chanson du monde”, nous avons surtout cherché à mettre en scène l’univers musical le plus éloigné possible de la jeune femme. C’est un clash de générations, de styles, de goûts. Mais nous nous sommes aussi efforcés de faire en sorte que cette chanson soit un guilty pleasure, le genre de chanson qu’on adore écouter même si on ne l’avoue pas aux autres », explique Gilles Fichteberg, co-fondateur de Rosapark.

Un dispositif de communication important

Cette campagne a été diffusée en premier sur Twitter ce jeudi 12 avril sous le hashtag #LaPireChansonDuMonde. Les utilisateurs du réseau social ont également la possibilité soumettre leurs tweets qui seront retranscrits dans le Karaotweet, un karaoké version instrumentale de The Worst Song In The World. Les plus « chanceux » auront même la surprise de voir leur tweet chanté par la community manager de la marque (on en profite pour lui témoigner toute notre admiration pour ses prestations !).

Le clip est également diffusé en catch up sur le site MyTF1.fr, sur Youtube et sur Dailymotion ainsi que sur tous les réseaux de la marque.