Monster Hunter World : la version PC disponible le 9 août via Steam

Le très apprécié Monster Hunter World arrive sur PC un peu plus tôt que prévu, avec une date de sortie calée au 9 août.

Monster Hunter World plus tôt que prévu sur PC

En début d’année, Capcom lançait sur PS4 et Xbox One un certain Monster Hunter World, dernier opus d’une saga multijoueur démarrée sur PS2. Plus grand succès de l’histoire de l’éditeur de jeux Capcom, avec plus de 8 millions d’exemplaires distribués dans le monde sur PlayStation 4 et Xbox One, Monster Hunter World se veut un Action/RPG unique qui propose des affrontements épiques contre des monstres gigantesques et toujours plus puissants.

Pour l’heure exclusif aux consoles de salon, Monster Hunter World dévoile enfin sa date d’arrivée sur PC, et certains vont peut-être songer à anticiper leur retour de vacances, puisque le jeu sera disponible, via Steam, dès le 9 août. Au tour des PCistes donc d’embarquer en tant que chasseur de La Cinquième Fotte à la poursuite du Zorah Magdaros, un dragon ancien volcanique colossal et découvrez ce continent sauvage et impitoyable.

Capcom précise que les quêtes collaboratives et autres contenus additionnels proposés après le lancement consoles arriveront sur PC à une date ultérieure. A noter que les joueurs qui auront précommandé le jeu disposeront d’un set Héritage et d’un Bracelet de la Cinquième en bonus, et qu’il existe également une édition numérique de luxe, incluant là encore divers bonus à utiliser dans le jeu.

Configurations recommandées par Capcom

– Configuration optimale (30 FPS en 1080p en détails élevés)

Système d’exploitation :WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT nécessaire)

Processeur :Intel Core i3 8350 4GHz ou Intel Core i7 3770 3.4GHz ou AMD Ryzen 5 1500X

Mémoire :8 Go RAM

Carte graphique :NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3Go) or AMD Radeon RX 570X (VRAM 4Go)

DirectX :Version 11

Stockage :20 GB d’espace libre

Carte son :compatible DirectSound (DirectX 9.0c ou plus)

Divers : souris, clavier et manettes (DirectInput ou XInput) sont supportés.

– Configuration minimale (30 FPS en 1080p en détails faibles)

Système d’exploitation :WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT nécessaire)

Processeur :Intel Core i5-4460, 3.20GHz ou AMD FX-6300 et plus

Mémoire :8 Go RAM

Carte graphique :NVIDIA GeForce GTX 760 OR AMD Radeon R7 260x(VRAM 2Go et plus)

DirectX :Version 11

Stockage :20 GB d’espace libre

Carte son :compatible DirectSound (DirectX 9.0c ou plus)

Divers :souris, clavier et manettes (DirectInput ou XInput) sont supportés.