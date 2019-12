Mosaic : ou quand hyperconnexion ne rime pas avec bonheur

Tout commence par un rêve rapidement écourté par la sonnerie rébarbative de votre réveil. Puis vient l’heure de se lever non sans avoir passé quelques minutes sur votre portable pour regarder vos messages. Mosaic campe le quotidien ennuyeux d’un employé lambda. Sa vie ressemble furieusement à celle de Phil Connors dans le film Un jour sans fin. Il se lève donc chaque matin à la même heure pour se rendre à son travail au milieu d’une foule d’anonymes qui lui ressemblent furieusement.

Dans Mosaic, la technologie isole plus qu’elle ne rassemble

La genèse de ce titre édité par Raw Fury est assez atypique. Ses concepteurs, du studio norvégien Krillbite, étaient en effet harassés de travail sur un de leurs précédents titres. Ils ont donc décidé de raconter leur douloureuse expérience. Dans ce monde où les salariés dorment habillés avec leurs cravates, histoire de ne pas perdre trop de temps, notre héros est très seul. Quelques SMS de sa mère et d’amis qu’il n’a pas vu depuis longtemps font office d’interactions sociales. Le travail, loin de lui changer les idées, consiste en des mini-jeux très pénibles et répétitifs qui n’ont pas vraiment de sens.

Le parti pris est donc de dire ici que loin de nous rassembler, les technologies peuvent avoir tendance à nous isoler. Lorsque vous montez dans l’ascenseur de votre immeuble, c’est tout juste si les occupants lèvent la tête de leurs smartphones pour vous dire bonjour. Dans Mosaic, le monde est en noir et blanc et rien ne semble destiné à changer. Rassurez-vous, il ne s’agit bien sûr que d’un artifice car notre héros va peu à peu se rebeller contre ce quotidien qui l’enferme. En ne prenant pas directement le chemin de son travail, on peut notamment observer des animaux tels que des chats sauvages ou admirer un lever du soleil très coloré.

Une série de rencontres pourraient aussi bouleverser la vie monotone de notre personnage et lui faire gagner en confiance au cours des 3 à 5h que comprend l’aventure. Mosaic est disponible sur Linux, Mac, PC; PlayStation 4, Switch et Xbox One.