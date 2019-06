Motorola One Vision : avec le meilleur appareil photo jamais créé (par Motorola)

Motorola One Vision, la technologie Quad Pixel… c’est quoi ?

Disponible depuis quelques semaines maintenant, le Motorola One Vision est le nouveau smartphone du groupe, doté d’un large écran 6,3″ en qualité Full HD+, au format 21:9. A l’instar d’autres smartphones, le One Vision adopte le « punch hole« , ce trou situé dans le coin supérieur de l’écran, et qui intègre la caméra frontale. Un procédé que l’on retrouve chez Samsung notamment, avec les derniers Galaxy S10.

Selon le constructeur, le smartphone, affiché à 319 euros, propose tout simplement « le meilleur appareil photo jamais créé« … par Motorola. Pour cela, le One Vision s’appuie sur la technologie Quad Pixel du constructeur, une appellation qui vient remplacer l’ancienne terminologie « pixel binning« , et qui vise à être la plus claire et explicite possible.

Côté fonctionnement, la technologie Quad Pixel combine quatre pixels en un seul large de 1.6μm, ce qui est « primordial pour capturer des photos claires, même de nuit » explique le constructeur. De cette manière, le capteur 48 mégapixels embarqué par le One Vision est quatre fois plus sensible à la lumière qu’un capteur classique. Côté vidéo, le smartphone peut filmer en Ultra HD 4K à 30 fps, et jusqu’à 60 fps en Full HD. A noter également la présence ici d’un stabilisateur d’image optique (OIS), qui atténue les effets de flou dus aux tremblements des mains ou aux mouvements inopinés.

Du Quad Pixel aussi en façade !

En ce qui concerne la caméra frontale, on retrouve ici un capteur de 25 mégapixels… doté lui aussi de la technologie Quad Pixel ! Ainsi, en condition de faible éclairage, il est conseillé d’opter pour le mode Quad Pixel et une sensibilité lumineuse quatre fois supérieure, pour réaliser des selfies de 6 mégapixels.

En ce qui concerne le reste de la fiche technique, le smartphone signé Motorola est animé par un processeur Exynos 9609, couplé à 4 Go de RAM, et 128 Go de mémoire interne. L’ensemble évolue sous Android 9 Pie et le smartphone est proposé en Gradient de Bronze et en Dégradé Saphir.