Motorola Razr 2 : de nouveaux éléments de la fiche technique « fuitent »

Motorola fait partie des constructeurs qui ont déjà sorti leurs premiers smartphones pliables. Pour rappel, le premier appareil à écran pliable de Motorola, le Razr, puis a été présenté fin 2019, et a été commercialisé début 2020. Et actuellement, la marque préparerait déjà son second smartphone pliable, le Razr 2.

Pour le moment, Motorola n’a pas encore donné d’indices concernant la fiche technique que cet appareil pourrait avoir. Cependant, une partie de la fiche technique que l’appareil pourrait avoir vient de fuiter. Ces informations proviennent du site XDA. D’après ce dernier, le Motorola Razr 2 utiliserait un SoC Snapdragon 765 et prendrait en charge la 5G. De plus, Motorola envisagerait d’augmenter la mémoire RAM en proposant des modèles avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Des améliorations seraient également prévues en ce qui concerne les caméras : le Razr 2 aurait une caméra ISOCELL Bright GM1 de 48 mégapixels sur le dos, ainsi qu’une caméra de 20 mégapixels en façade. En revanche, le format devrait être le même. Comme le modèle dévoilé en 2019, le Razr 2 serait un téléphone pliable à clapet et les tailles des écrans internes et externes pourraient être inchangées.

Une version améliorée, mais toujours (relativement) abordable ?

En substance, le Motorola Razr 2 devrait simplement être une version améliorée de son prédécesseur, avec de nouvelles caméras, un processeur plus récent et la prise en charge de la 5G. Cependant, malgré ces améliorations, la fiche technique correspondra à celle d’un smartphone milieu de gamme, et non à celle d’un flagship (les modèles comme le Mi 10 Pro de Xiaomi utilisent le processeur Qualcomm Snapdragon 865). La présentation pourrait se faire au mois de septembre.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Cependant, il serait tout à fait logique que Motorola fasse des concessions au niveau de la fiche technique de son smartphone pliable afin que le prix de l’appareil reste acceptable.

D’ailleurs, d’après les rumeurs, Samsung pourrait également présenter une version abordable du Galaxy Fold avant la fin de l’année. Il s’agirait d’un hybride smartphone/tablette comme le Galaxy Fold, mais avec des caractéristiques assez modestes, ce qui permettrait au géant coréen de réduire les coûts.