Motorola Razr : un nouveau modèle optimisé, et compatible avec le réseau 5G

En toute fin d’année dernière, Motorola dévoilait son smartphone à clapet Razr. Un smartphone qui n’a toutefois pas rencontré le succès commercial escompté, la faute (entre autres) à un tarif de 1500 dollars. En mai dernier, quelques mois seulement après le lancement de son smartphone, Motorola proposait une offre spéciale de type « un Razr acheté = un Razr offert »…

Le Motorola Razr s’offre une seconde chance

Au-delà de son prix, le Motorola Razr n’a pas su se montrer très convaincant, la faute notamment à une conception qui manquait de fiabilité, mais aussi des performances assez faiblardes en photo, et d’autres soucis en tout genre… Pas de quoi démotiver Motorola, qui a décidé de réviser sa copie pour ce nouveau Razr.

Un Motorola Razr V2 donc, qui reprend le format à clapet, avec un écran de 6,2″ au format 21:9, sans oublier un petit écran OLED de 2,7″ de type « Quick View », qui permet d’afficher diverses notifications aux yeux de l’utilisateur, sans que ce dernier n’ait à ouvrir son smartphone. Côté tarif, Motorola a également allégé la facture, mais de peu, puisque ce nouveau Razr est affiché outre-Atlantique au tarif de 1399 dollars.

Toutefois, à ce prix, on profitera non seulement d’un Motorola Razr au design légèrement revu, mais aussi à un smartphone plus performant, animé notamment par une puce Snapdragon 765G, compatible avec le réseau 5G. De 6 Go de RAM sur le modèle d’origine, on passe ici à 8 Go de RAM, tout comme la mémoire interne qui passe de 128 Go à 256 Go. La batterie est également plus conséquente avec un bloc de 2800 mAh ici.

Motorola a également pris le soin de revoir le capteur d’empreintes, mais aussi la section photo, avec ici une caméra frontale de 20 mégapixels, et un capteur principal de 48 mégapixels, avec un autofocus laser. Contrairement au premier modèle, ce nouveau Razr n’est pas exclusive à Verizon aux Etats-Unis, et sera vendu « débloqué » notamment chez AT&T et T-Mobile. A voir maintenant si le succès sera cette fois au rendez-vous…