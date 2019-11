Le nouveau Motorola Razr est un smartphone à clapet et à écran pliable

Cela fait plusieurs mois que les rumeurs évoquent le développement par Motorola d’un successeur de ses téléphones à clapet Razr. Et aujourd’hui, l’appareil est enfin officialisé. Ce n’est pas la première fois que Motorola réutilise cette marque emblématique.

Cependant, le Droid Razr sorti en 2011 était un smartphone classique alors que le Motorola Razr de 2019 est un vrai téléphone à clapet. Cependant, Motorola a troqué le clavier physique et l’écran LCD par un écran pliable qui se plie et se déplie autour une charnière horizontale.

Contrairement au Galaxy Fold ou au Huawei Mate X, qui sont des hybrides smartphone/tablette, le Motorola Razr a donc les dimensions d’un smartphone normal lorsqu’il est déplié. Et lorsque l’appareil est plié, celui-ci prend une forme plus compacte (l’un des avantages des téléphones à clapet).

L’écran pliable du Motorola Razr est un écran Plastic OLED, d’une diagonale de 6,2 pouces, avec une résolution HD (2142 x 876 p), et un ratio de 21 :9, qui est le standard utilisé par le cinéma. On a un menton assez visible en bas de cet écran, tandis que sur la partie supérieure, aux bordures arrondies, on a une encoche pour la caméra frontale et le haut-parleur.

Étant donné le flop du Galaxy Fold, dont l’écran pliable semble très fragile, on est en droit de se demander si le Motorola Razr n’a pas le même défaut. Mais d’après le site The Verge, Motorola aurait développé un revêtement propriétaire qui rend cet écran résistant aux éraflures. De plus, l’écran Plastic OLED est bien fixé par le cadre en acier inoxydable pour empêcher les débris de pénétrer (nous en saurons plus lorsque l’appareil sera commercialisé).

Et comme certains des anciens téléphones à clapet, le Motorola Razr a un second écran OLED, d’une diagonale de 2,7 pouces et d’une résolution de 600 x 800 p, qui permet d’accomplir certaines tâches sans déplier l’appareil. Cet écran permet également de prendre des selfies en profitant de la caméra principale.

Une fiche technique moyenne, mais un prix élevé

Nul doute que l’excellent design de ce smartphone à clapet intéressera ceux qui avaient l’habitude de ce format dans les années 2000, et qui recherchent une expérience rétro. Cependant, l’appareil a une fiche technique très moyenne.

Sous le capot, celui-ci utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 710, que l’on trouve généralement sur les smartphones de gamme intermédiaire. Ce processeur est couplé à une mémoire RAM de 6 Go et 128 Go de stockage interne. Et le tout tourne actuellement sous Android 9 Pie. L’appareil est compatible avec la 4G, mais pas la 5G.

La batterie a une capacité de 2 519 mAh, compatible avec la recharge rapide 15W.

Côté caméra, on a un capteur de 16 Mégapixels (f/1.7, 1.22um, EIS, Dual Pixel autofocus) sur le dos et une caméra frontale de 5 mégapixels (5MP, f/2.0, 1.12um).

Déplié, le Motorola Razr mesure 72 x 172 x 6.9 mm et quand il est plié, l’appareil mesure 72 x 94 x 14 mm.

Ce nouveau smartphone sera vendu à 1 499,99 aux États-Unis.