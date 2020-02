Motorola réagit au test qui a détruit la charnière du Razr après 27 000 pliages

À l’instar des téléphones à clapets à l’ancienne, les smartphones pliables utilisent un mécanisme de charnière qui n’est pas à l’abri de l’usure. Cependant, que ce soit pour le Galaxy Fold ou pour le Motorola Razr, les constructeurs assurent avoir suffisamment testé leurs charnières pour s’assurer que celles-ci puissent résister à plusieurs années d’utilisation.

Cependant, récemment, le site Cnet a publié un test un peu embarrassant du Razr de Motorola. En utilisant un robot, le site d’actualité a plié et déplié le smartphone pliable jusqu’à ce que celui-ci cède. Et alors que Cnet s’attendait à ce que l’appareil résiste à une centaine de milliers de pliages, la charnière du Razr ne fonctionnait plus après seulement 27 000 pliages.

Il s’agit d’une très mauvaise publicité pour Motorola puisque 27 000 pliages, cela correspondrait à près d’un an d’utilisation pour une personne qui ouvre son smartphone 80 fois par jour.

D’après Motorola, le test de Cnet induit le public en erreur

La vidéo de Cnet, devenue virale, met en doute la résistance à l’usure du Motorola Razr. Mais bien entendu, la marque a rapidement réagi à la publication de cette vidéo. Celle-ci insiste sur le fait que, contrairement à ce qui est suggéré par le test de Cnet, la charnière du Motorola Razr peut endurer plusieurs années d’utilisation.

Comme le note The Verge, Motorola a publié une vidéo montrant le robot qu’i utilise pour tester la charnière du Razr, intitulée « le vrai test de pliage du Razr ».

Un commentaire de Motorola, mettant en cause le robot utilisé par Cnet, est également relayé par les médias.

« Le FoldBot de SquareTrade (ndlr, emprunté par Cnet, n’est tout simplement pas conçu pour tester notre appareil. Par conséquent, tout test exécuté à l’aide de cette machine exercera une pression excessive sur la charnière et ne permettra pas au téléphone de s’ouvrir et de se fermer comme prévu, ce qui rend le test inexact. La chose importante à retenir est que razr a subi des tests d’endurance de cycle approfondis pendant le développement du produit, et le test de CNET n’est pas indicatif de ce que les consommateurs vivront lorsqu’ils utiliseront razr dans le monde réel. Nous avons toute confiance dans la durabilité de razr », indique la marque.