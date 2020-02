Ils cassent la charnière d’un Motorola Razr après avoir plié celui-ci 27 000 fois

À l’instar des téléphones à clapet des années 2000, les smartphones pliables utilisent des mécanismes de charnières qui permettent d’ouvrir ou de fermer l’appareil.

Et bien entendu, ces mécanismes ne sont pas à l’abri de l’usure, après un certain nombre de pliages. Cependant, les constructeurs qui proposent des smartphones pliables comme Samsung ou Motorola assurent leurs tests ont montré que les dommages sur la charnière n’apparaissent qu’après un nombre élevé de pliages.

Et lors d’un test sur sa chaîne YouTube, le site Cnet a voulu mettre le Motorola Razr à l’épreuve, en pliant et en dépliant l’appareil avec un robot jusqu’à ce que la charnière cède.

Le résultat du test de pliage de Cnet

Lors du test de ce média américain, la charnière ne permettait plus de plier le smartphone après 27 000 pliages avec le robot. La vidéo ci-dessous montre l’état de l’appareil à ce moment. Comme vous pouvez le voir, l’écran semble encore fonctionner correctement. En revanche, le mécanisme qui permet de plier et de déplier l’appareil semble HS.

Mais bien entendu, Cnet n’a pas utilisé la même machine que celles qui sont utilisées par Motorola pour tester la solidité de son smartphone pliable. Le média aurait emprunté le robot FoldBot, spécialement conçu pour tester les smartphones pliables, à SquareTrade, une société qui propose des services de garantie pour les appareils électroniques, aux USA.

Ce même robot a été utilisé par Cnet pour tester la solidité de la charnière du Galaxy Fold de Samsung. L’appareil avait survécu à près de 120 000 pliages avant de céder.

Sinon, pour rappel, Samsung devrait présenter un nouveau smartphone pliable lors de son prochain événement Unpacked, le 11 février. Et contrairement au Galaxy Fold qui est une sorte de smartphone/tablette, ce nouveau smartphone pliable, dont le nom serait Galaxy Z Flip, serait un smartphone à clapet comme le Motorola Razr. On espère que cet appareil subira aussi le même test d’endurance pour que l’on sache lequel des smartphones à clapet et à écran pliable de Samsung et Motorola a la charnière la plus solide.