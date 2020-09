Motorola : un nouveau smartphone G9 Plus avec un batterie 5000 mAh en approche

Le groupe Motorola s’apprête (visiblement) à dévoiler un nouveau smartphone entrée de gamme, avec un G9 Plus qui a d’ores et déjà fuité sur le site web d’Orange (en Slovaquie). Rappelons que le groupe a officialisé récemment son tout nouveau smartphone G9 Play, qui se distingue par un tarif très aguicheur, et une batterie de 5000 mAh.

Un nouveau Moto G9 Plus bientôt dans la gamme Motorola

Dans les prochains jours, Motorola devrait donc officialiser ce nouveau smartphone G9 Plus. A en croire la fiche technique complète affichée chez Orange, le terminal sera doté d’un très large écran IPS de 6,8″, capable d’afficher une image en 2400 x 1080 pixels. A bord, on retrouvera un total de 4 Go de RAM, sans oublier un espace de stockage de 128 Go. Pas de compatibilité 5G ici, mais un bon vieux réseau 4G, ainsi que les connectivités de circonstance comme le Wi-Fi ou encore le Bluetooth 5.0.

Orange permet également de confirmer que le smartphone sera animé, dès sa disponibilité, d’Android 10, et qu’il disposera d’un capteur principal composé de quatre modules, dont un capteur principal de 64 mégapixels, sans oublier une caméra frontale incrustée dans un petit poinçon en haut à gauche de l’écran. On y retrouvera également une batterie de 5000 mAh.

Motorola Moto G9 Plus. courtesy of Orange Slovakia.https://t.co/Pr4Ept5mOx pic.twitter.com/iKs9m6iNSA — Roland Quandt (@rquandt) September 6, 2020

Un nouveau membre à venir donc dans la famille G9 de chez Motorola, qui devrait être affiché à un tarif légèrement supérieur au Moto G9 Play présenté il y a quelques jours, et affiché en boutiques au tarif de 169,99 euros. En effet, d’après Orange, le Moto G9 Plus sera proposé au tarif de 255 euros, sera compatible dual SIM, et serait décliné en finition Blue. Sur le segment milieu de gamme, Motorola a également lancé récemment son One Fusion+, équipé d’un capteur frontal de type « pop-up« .