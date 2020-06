Un an après la sortie du One Hyper, Motorola vient d’annoncer sur son internet l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle milieu de gamme, le One Fusion+. Le smartphone se distingue avec un appareil photo avant « pop-up », une innovation qu’on a pu retrouver sur le Honor 9X entre autres. Motorola a également conversé plusieurs éléments du One Hyper dans ce nouveau modèle. À commencer par l’écran, le constructeur a gardé celui du One Hyper avec un écran 6,5 pouces LCD, donnant une résolution full HD.

Une caméra « pop-up » et 4 appareils à l’arrière

Comme expliqué plus haut, pas de bulle ou d’encoche sur ce modèle qui reprend le système de caméra « pop-up » de son prédécesseur. Le One Fusion+ est doté d’un capteur de 16 Mpx, contre 32 sur le One Hyper. Au dos du téléphone, 4 appareils font leur apparition, c’est deux fois plus que sur le modèle précédent. Le plus imposant est le capteur principal, doté de 64 Mpx, le même que sur son prédécesseur tout comme le grand-angle de 8 Mpx. À ces deux capteurs connus viennent s’ajouter deux nouveaux, le premier, de 5 Mpx, est dédiée à la macro, le second, de 2 Mpx, s’occupera pour sa part, de la gestion de la profondeur.

Des évolutions à l’intérieur

En plus de ces deux appareils supplémentaires, le One Fusion+ arrive avec une batterie de 5000 mAh, c’est 1000 de plus que sur le One Hyper. Malheureusement le système de charge rapide à 27W a dû être abandonné. Il permettait, selon le constructeur, d’obtenir « 10 heures d’autonomie pour 10 minutes de recharge ». Le One Fusion+ de son côté, n’aura une charge rapide que de 15W. La charge sans fil n’est également pas disponible sur ce nouveau modèle.

Du côté du processeur, le One Fusion+ embarque un Snapdragon 730, que l’on peut également retrouver sur d’autres modèles comme le Xiaomi Mi Note 10 par exemple. Le petit nouveau de chez Moto arrive également avec 6 Go de RAM, contre 4 sur le One Hyper. Motorola propose 128 Go de stockage sur ce nouveau modèle.

La marque reste fidèle à son mode de déverrouillage et conserve son scanner d’empreintes digitales à l’arrière du smartphone. Petite caractéristique presque devenue exotique, la filiale de Lenovo a décidé de conserver la prise jack, pourtant disparu de la plupart des smartphones de nos jours.

Encore assez proche du One Hyper, le One Fusion+ reste très correct. Disponible en trois coloris, il a été annoncé pour la fin du mois au prix de 299 € en Europe. De quoi se faire une place dans l’univers déjà très fourni des smartphones milieu de gamme. Il est en concurrence frontale avec d’excellents modèles sous les 300 euros.