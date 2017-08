Mozilla bloque les contenus Flash par défaut sur Firefox 55

Firefox 55 est disponible depuis aujourd’hui sur toutes les plateformes PC (Windows, Mac et Linux) et arrivera rapidement sur Android. Dans cette nouvelle version du célèbre navigateur, on constate clairement que pour Mozilla, le Flash fait déjà partie du passé.

La nouvelle version du navigateur Mozilla Firefox 55 apporte de nombreuses fonctionnalités et quelques corrections, mais ce qui attirera l’attention de tous, c’est le blocage par défaut des contenus Flash. En effet, Mozilla a configuré le plug-in Adobe Flash par défaut en click-to-play sur l’ensemble des pages web.

Firefox 55 : blocage des contenus Flash par défaut et WebVR au programme

Cela signifie que comme sur Safari, il faudra cliquer sur les contenus pour que le plug-in se lance… Pour le moment seuls 5% des utilisateurs disposeront de cette configuration, mais le déploiement sera progressif et d’ici 6 semaines, tous les utilisateurs de la version 55 en disposeront.

Autre nouveauté, inspirée cette fois par son concurrent Chrome, on note l’intégration d’un système de permissions lors de l’installation des add-ons. Il s’agit d’un atout en termes de sécurité car une fenêtre apparaîtra à chaque installation ou à chaque mise à jour, de cette façon plus rien ne s’installera à notre insu, mais surtout il sera plus difficile pour des hackers de lancer un Add-on « clean » d’apparence au moment de l’installation, puis malveillant au cours d’une mise à jour.

Les utilisateurs pourront choisir le moteur de recherche par défaut qu’ils désirent et intégrer des suggestions de recherche lorsqu’ils tapent un mot dans la barre de ce dernier. On retrouve également un icône permettant de réaliser les captures d’écran et un nouveau mode « performance » permettra de configurer son navigateur pour en tirer le meilleur parti, qui sera par conséquent plus gourmand en mémoire.

Autre bonne nouvelle et les adeptes de la réalité virtuelle, diront « enfin ! », Firefox 55 supporte désormais le standard WebVR. Un petit train de retard par rapport à Edge et Chrome, que Mozilla a donc rattrapé. Il faut toutefois relativiser cet aspect, car cela concerne uniquement la version Windows et uniquement pour les casques HTC Vive et Oculus Rift pour le moment.

Mozilla déclare d’ailleurs : « Les utilisateurs de Firefox avec un casque HTC Vive ou Oculus Rift pourront expérimenter le contenu en VR sur le Web et explorer des démos passionnantes ». La fondation est consciente que la prochaine révolution viendra de là et souhaite donc déjà prendre pieds dans la VR.