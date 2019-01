Mozilla promet des améliorations pour Thunderbird en 2019

A une époque, Firefox et Thunderbird avaient la même importance au sein de Mozilla. Mais avec l’arrivée des webmails, Thunderbird a compté de moins en moins d’utilisateurs. Et en 2016, Mozilla a même voulu trouver un repreneur potentiel pour le projet, afin de se débarrasser de l’obligation de support pour le client ainsi que des différentes charges.

Mais finalement, en 2017, Mozilla a décidé de garder Thunderbird, tout en faisant en sorte que le client ne soit plus un fardeau pour la fondation.

Et cette année, Thunderbird aura même droit à quelques mises à jours significatives. Dans un billet de blog, Mozilla explique qu’en 2018, le nombre de personnes qui travaillent à temps plein sur le client est passé à 8 personnes. Un effectif qui passera même à 14 personnes cette année.

« La principale raison pour laquelle nous avons pu faire cela est une augmentation du nombre de donateurs au projet. Nous espérons que tous ceux qui liront cet article envisageront de donner à Thunderbird. Les dons de donateurs individuels sont notre principale source de financement et nous apprécions grandement tous nos donateurs qui ont fait de cette année un succès », lit-on dans l’annonce.

Thunderbird : des mises à jours en 2019

Grâce à ses nouveaux moyens, Thunderbird proposera plusieurs améliorations. La fondation a l’intention de rendre son client e-mail plus rapide et plus performant. « Nos recrues s’occupent déjà de la dette technique et font pas mal de plomberie en ce qui concerne le code de base de Thunderbird. Nos nouvelles recrues résoudront également les problèmes de lenteur de l’interface utilisateur et de performances généraux dans l’ensemble de l’application », lit-on.

L’équipe va également réécrire certaines parties de l’application afin de supporte le multi-process sur les ordinateurs modernes.

Côté design, Thunderbird sera également sur des améliorations esthétiques et il y aura un meilleur support de Gmail.

En substance, si auparavant, l’avenir de Thunderbird au sein de Mozilla était incertain, aujourd’hui, il semblerait que la fondation soit déterminée à améliorer le client.