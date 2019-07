Mozilla tease son Netflix de la presse en ligne à 5 dollars

Contrairement à Google, Mozilla n’est pas très friand des publicités. D’ailleurs, afin de faire face à Google Chrome, son navigateur s’est récemment équipé de fonctionnalités contre les traceurs et les cookies souvent utilisés par les pubs qui sont affichées sur les sites internet.

Aujourd’hui, nous apprenons que Mozilla a aussi l’intention de lancer un abonnement qui permettrait aux utilisateurs de naviguer sur des sites de presse sans voir de publicités.

Actuellement, une page sur le site de la fondation fait le teasing d’un abonnement à 4,99 dollars pour permettre aux internautes d’éviter les publicités. « Nous nous sommes associés à certains des plus grands éditeurs mondiaux pour vous offrir une meilleure expérience de journalisme. Nous partageons votre paiement directement avec les sites que vous lisez. Ils gagnent plus d’argent, ce qui signifie qu’ils peuvent vous proposer un contenu de qualité sans que vous ayez à vous distraire avec des publicités simplement pour que les lumières restent allumées », lit-on sur cette page.

Mais ce n’est pas tout puisque Mozilla prévoit également d’autres fonctionnalités premium pour accompagner cette offre, comme des marque-pages synchronisés ou bien des versions audio des articles, ainsi qu’un système de recommandations.

A priori, l’utilisateur de cet abonnement accèderait aux liens des articles comme il l’a toujours fait (via les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les blogs). Mais une fois sur le site, il ne verrait plus de publicités grâce à l’abonnement.

Pour le moment, on ne sait pas quand Mozilla lancera cet abonnement. Sur son site, il redirige pour le moment les personnes intéressées vers un sondage pour demander leurs avis sur le projet.

Mozilla veut trouver de nouveaux modèles de financement pour le web

Si la publicité peut parfois être considérée comme intrusive, celle-ci est également indispensable pour financer le web tel que nous le connaissons. En effet, la plupart des sites web gratuits auxquels vous accédez actuellement ne pourraient pas se financer dans la publicité en ligne.

Mais Mozilla pense qu’il est possible de trouver des modèles alternatifs qui permettraient aux internautes de ne plus voir de pubs, et de ne plus être tracés avec des cookies.

En février, la fondation a annoncé plusieurs explorations afin de mettre en place ces nouveaux modèles.

Parmi ces explorations, il y a une collaboration avec la société Scroll. « Le service permet aux utilisateurs du web de payer pour une expérience sans publicité sur leurs sites favoris, sur leurs appareils. En permettant un financement plus direct des éditeurs, le modèle de Scroll peut offrir une alternative intéressante à l’écosystème », lit-on dans le billet publié en février.