Mozilla teste « Send », un service pour l’envoi de gros fichiers

Baptisé Send, le nouveau service de Mozilla permet de transférer des fichiers de moins de 1 Go. Le transfert est chiffré et les données sont supprimées des serveurs après le premier téléchargement ou après 24 heures.

Mozilla est en train de tester un nouveau service baptisé Send qui pourrait entrer en concurrence avec les sites qui permettent de faire des transferts de gros fichiers, comme We Transfert.

Actuellement en Test Pilot, Send est assez simple d’utilisation. « Send vous permet de chiffrer et d’envoyer des fichiers volumineux (jusqu’à 1 Go) pour les partager en ligne, lit-on sur le site web de Mozilla. Lorsque vous envoyez un fichier, Send créé un lien que vous pouvez communiquer à qui vous souhaitez. Chaque lien créé par Send expirera après le premier téléchargement ou au bout de 24 heures, et tous les fichiers envoyés seront automatiquement supprimés des serveurs de Send ». La fondation précise également que ce service ne requiert aucune installation et fonctionne sur tous les navigateurs, mais pas uniquement sur Firefox.

Pour tester cette nouvelle fonctionnalité développée par Mozilla, il vous suffit de vous rendre sur cette page, de faire un glisser-déposer avec le fichier à envoyer, d’attendre le téléchargement, puis de récupérer le lien que vous pourrez ensuite envoyer à un destinataire.

D’autres services de ce type proposent plus de fonctionnalités. Mais l’avantage de Send, c’est justement sa simplicité (et peut-être aussi votre confiance en Mozilla).