MSI aurait tenté d’acheter des Youtubeurs pour ne pas publier de mauvaises critiques

Le secteur de la tech doit énormément aux créateurs de contenu, toutefois, il existe des cas où les influenceurs peuvent détruire l’image d’un produit et donc dégoûter les potentiels clients. C’est justement ce qu’a tenté d’éviter le constructeur taïwanais MSI. Connu pour ses très bons PC gaming, MSI aurait tenté d’acheter un Youtubeur pour éviter qu’il publie une vidéo avec un avis négatif sur un produit.

Évidemment, il existe des partenariats entre les marques et les créateurs de contenu, toutefois, il est primordial de le mentionner dès le début de la vidéo. Cela permet aux viewers de prendre en compte un potentiel avis biaisé de la part de l’influenceur. Toutefois ce cas précis est différent.

Sur Twitter, le Youtubeur TechteamGB n’a pas hésité à dénoncer les pratiques douteuses mises en place par MSI pour qu’il ne mette pas en ligne d’avis négatif sur l’ordinateur portable gaming Bravo 15.

Prior to posting the review, I contacted MSI to see if they could confirm my findings. I held the review for weeks waiting for them to test a unit, but they didn’t. Instead they offered to pay me to not post the review and tried to persuade me (« only you and me know you have it »)

— TechteamGB (@TechTeamGB) July 15, 2020