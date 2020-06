MSI fait plus fort qu’Apple et présente l’ordinateur avec la meilleure batterie au monde

Lors de la présentation du MacBook Pro 16 pouces, Apple était fier de mettre en avant la batterie de 100 Whr ce qui est d’ailleurs la limite de ce que l’on peut transporter en avion. Toutefois, si l’on prend le temps de se pencher sur les véritables caractéristiques de cet appareil on se rend compte que la firme de Cupertino n’a pas hésité à arrondir ce chiffre qui est véritablement de 99,8 Whr. De ce fait, le constructeur taïwanais MSI a joué sur ce détail pour l’ordinateur avec la meilleure batterie au monde. En effet, le Creator 15 de MSI dépasse donc de très peu le MacBook Pro 16 pouces, mais le dépasse tout de même.

Et comme nous l’avons précisé, il s’agit de la limite autorisée par les compagnies aériennes, il n’y a donc que très peu de chances qu’un constructeur prenne le risque de faire mieux sur ce point-là. Pour le moment, MSI n’a pas confirmé de prix pour cet ordinateur. Nous savons seulement qu’il sera équipé d’un processeur Intel Core i7-10875H à huit cœurs, mais également qu’une version AMD Ryzen sera disponible. En ce qui concerne le reste des caractéristiques, cet ordinateur embarquera un écran IPS 4K de 15,6 pouces (écran tactile en option), une carte graphique Nvidia GeForce RTX2080 SUPER Max-Q et jusqu’à 16 To de stockage pour 64 Go de RAM.

Contrairement à ce que propose habituellement MSI, cet ordinateur sera assez facile à transporter grâce à son poids de 2,1 kg et son épaisseur inférieure à 20 mm. Bien que nous n’ayons pas encore eu l’opportunité de tester ce produit, MSI affirme que le Creator 15 a une autonomie de 9 heures, ce qui est bien moins que ce que proposent les ordinateurs avec GPU intégré. SI vous ne pouvez attendre le Creator 15 vous pouvez toujours opter pour le MacBook Pro 16 pouces. Nous avons concocté un guide d’achat qui vous permet d’acheter cet ordinateur toujours au meilleur prix grâce à notre comparateur qui évolue temps réel.