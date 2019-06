Murder Mystery, le film léger sur Netflix pour votre dimanche soir

On vous en a parlé au début du week-end. Netflix propose de nouveaux films et séries depuis ce week-end. Parmi ceux-ci, Murder Mystery, une comédie policière qui ne se prend pas au sérieux avec Dany Boon. L’opportunité idéale si vous cherchez un bon film pour finir votre week-end tranquillement devant la télévision. On fait les présentations.

Murder Mystery, le Cluedo 2.0

Ce film c’est donc l’histoir d’un couple, incarné par les deux acteurs américains. Un couple de classe moyenne qui se retrouve par hasard au milieu d’une grande réunion de famille de milliardaires. Le problème ? Le patriarche va mourir assassiné, alors qu’il vient tout juste d’annoncer qu’il va déshériter toute la famille. Bien sûr, le nouveau testament n’a pas encore été signé, cela fait donc beaucoup de suspects. Se lance donc sous nos yeux amusés une gigantesque partie de Cluedo, le sérieux en moins. Savoureux, surprenant, le film ne prétend pas au statut d’oeuvre d’art mais plutôt à celui de simple divertissement. Ici on joue avec les codes du genre, on multiplie les clins d’œils à Agathe Christie, les dialogues loufoques et les rebonds inattendus.

C’est sans doute pour cela que Dany Boon a sauté le pas. Il s’agit du premier film US dans lequel on découvre l’humoriste français parler en anglais tout du long. Son accent et ses ronds de fumée ajoutent un « je ne sais quoi » comme diraient les Américains.

Mon agent américain me propose des choses mais je dis « non » généralement. C’est la première fois que je dis oui pour un rôle

a expliqué l’acteur durant l’avant-première US. On regretterait presque qu’il n’ait pas plus de temps à l’écran tant son rôle semble parfois sous-exploité.

Et pour ceux qui auraient encore des doutes, on vous laisse découvrir le trailer ci-dessous. A vos Netflix !