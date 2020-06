N26 lance Business Metal : prix et caractéristiques du nouveau compte pro

En ce mardi 16 juin, N26 a levé le voile sur la troisième carte bancaire de son offre business, la Business Metal. Un complément premium sur l’offre à destination des entrepreneurs, qui devaient encore choisir entre l’offre gratuite N26 Business ou l’offre premium Business You.

Le nouveau compte est proposé au prix de 16,90 € par mois, soit l’équivalent des mensualités des clients de la carte Metal classique. Mais en justifiant d’une activité à son compte, la carte Business Metal propose des avantages plus complets. Retour sur les caractéristiques de cette nouvelle offre premium N26 (lire notre avis N26).

Miser sur un cashback plus élevé

Lorsque la néo-banque berlinoise s’est installée sur le marché des comptes bancaires professionnels, elle avait en tête de se distinguer des banques en ligne comme Hello bank!, en prenant l’avantage de ne pas être conditionnée à des revenus minimums. Un très bon point pour les entrepreneurs en début d’activité.

Pour cela, N26 avait donc lancé une carte bancaire associée à un compte courant. Ses caractéristiques étaient assez limitées, même si une offre de cashback de 0,1 % était disponible. En lançant N26 Business You, sa première carte premium pour les pros, ce fut l’occasion d’ajouter des assurances, notamment sur les voyages.

Avec N26 Business Metal, le cashback et les assurances ont été les deux leviers sur lesquels la néo-banque a voulu jouer. Désormais, la carte la plus premium de la gamme propose une remise d’argent de 0,5 % sur chaque transaction. De plus, N26 explique que son cashback s’étend également à des partenariats de l’établissement avec des commerces bien connus des pros. Il s’agit de remises avec Audible, TIDAL et Udemy, mais aussi des avantages avec Google Ads, Boosted, And.co ou encore Fiverr.

Élargir les assurances

Les assurances sont apparues sur N26 Business You (partenariat avec Allianz). Il s’agissait d’une couverture en voyage, pour des remboursements de frais médicaux à l’étranger, des assurances retards ou annulations des vols et bagages. Avec N26 Business Metal, les assurances sont plus nombreuses. On retrouve ainsi une nouvelle couverture smartphone, et une assurance médicale « plus complète », qui devrait donc prendre en charge les problèmes sur le territoire national également.

Compte pro, quelle concurrence ?

À la différence des banques en ligne et des néo-banques qui déclarent des offres « pro », N26 limite ses trois offres business aux auto-entrepreneurs. Cela laisse ainsi de côté des statuts comme les associations, les SASU, SAS, SCI, et EURL.

N26 possède plusieurs avantages (dont le fait de proposer l’un de ses comptes gratuitement), mais la concurrence reste très compétitive à côté. On note Qonto, la néo-banque française pour les pros, qui permet de s’équiper de plusieurs cartes, avec la possibilité de recevoir des chèques. La banque en ligne Boursorama est également de la partie.