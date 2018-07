Navigateur : Chrome, Firefox, Edge… Y a-t-il un meilleur navigateur ?

On entend souvent les fans d’un navigateur défendre ce dernier, en arguant qu’il est meilleur que la concurrence, soit c’est Chrome qui est mis en avant, soit c’est Firefox qui démontre sa fiabilité et certains préféreront Edge. La question que l’on est donc en droit de se poser, c’est : quel est le meilleur navigateur internet entre ces trois alternatives ? Chrome, Firefox ou Edge ?

Comme beaucoup, vous avez utilisé un navigateur internet pendant un temps avant de vous fâcher contre lui, pour aller voir la concurrence et finalement en choisir un autre pour une ou plusieurs raisons. Sauf qu’entre temps des amis ou des collègues vous vantent les mérites de ceux que vous avez quittés… Alors finalement, quel est le meilleur navigateur internet pour surfer sereinement et efficacement sur le web ?

Quel est le meilleur navigateur internet entre Chrome, Firefox et Edge ?

Le plus simple pour se faire une idée plus ou moins précise, c’est de tout simplement soumettre ces derniers à une série de Benchmarks différents et de réaliser un classement en fonction des résultats. Après un passage entre les mains de neuf benchmarks, un classement s’en dégage et on a parfois eu des surprises.

Les neufs Benchmarks en question sont :

BaseMArk, pour tester les nouveaux standards du web

HTML5Test, pour vérifier l’efficacité avec le langage HTML5

JetStream, pour vérifier la prise en charge des JavaScript

Kraken, également pour un petit test sur la question des JavaScript

MotionMark, qui étudie les performance au niveau graphique

Octane, pour tester encore et toujours le JavaScript

Le très connu Speedometer pour avoir une idée des performances globales

SunSpider, pour un nouveau test au niveau du JavaScript

et enfin WebXPRT, pour tester le HTMNL5 et le JavaScript

Qu’est ce qui est ressorti de ces différents tests de benchmark ?

BaseMark : Chrome est en tête devant Firefox et Edge n’a pas passer le test

HTML5Test : Chrome est premier devant Firefox, puis Edge

JetStream : Edge nettement devant Firefox et Chrome en troisième position

Kraken : Firefox passe devant Edge et Chrome sur la troisième marche

MotionMark : Edge prend une avance considérable sur Firefox et Chrome qui affichent des résultats équivalents

Octane : Chrome passe devant Firefox et Microsoft Edge

Speedometer : Chrome écrase de loin Firefox et Edge, bon dernier

SunSpider : Edge est le grand gagnant de ce benchmark, en étant largement devant Firefox et Chrome

WebXPRT : Firefox creuse un grand écart avec Chrome, puis Edge.

Nota: il est important de préciser avec quelle configuration a été effectuée cette série de Benchmarks, car évidemment avec un autre modèle les résultats pourraient évoluer dans un sens ou dans un autre… Il est important de préciser également quelle version du navigateur a été utilisée dans chaque cas.

La configuration:

Les neufs Benchmarks ont été passés sur un PC portable Surface doté d’un processeur Intel Core-i5 7200U, épaulé par un SSD de 256 Go et par 8 Go de RAM, le tout sous Windows 10 (64 bits).

Les versions des navigateurs comparées:

Firefox 61

Edge 42

Chrome 67

En conclusion, comme vous l’aurez noté tout seul, il n’y a pas un grand gagnant concernant la navigation internet et les trois navigateurs se valent globalement. On peut légèrement donner une avance à Chrome cette fois, mais rappelons qu’en 2015, un même test avait donné Edge gagnant. Les tests dépendent surtout des optimisations que chaque éditeur effectue dans ses nouvelles versions, avant que la concurrence ne s’aligne…

Et vous, quel navigateur utilisez-vous au quotidien et pourquoi ?